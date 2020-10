Stadt kontrolliert Einhaltung der Quarantäne

Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Ortspolizeibehörden bei einer Schwerpunktaktion möglichst alle Menschen, die aufgrund einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne sind, kontrollieren. Anfang der Woche waren in Friedrichshafen laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung rund 150 Bürger in behördlich angeordneter Quarantäne. In der Regel kontrolliere die Stadt die Einhaltung in Stichproben, sowohl telefonisch als auch bei Vor-Ort-Kontrollen. Die Quarantänepflichtigen seien erreichbar, kooperativ und sich ihrer Verantwortung bewusst. Bisher habe die Stadt keine Verstöße festgestellt, heißt es.