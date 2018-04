Friedrichshafen - Schwarz. Abgrundtief schwarz. Nicht nur die legendäre Gräfin, der als „Venus von Moskau“ früher ganz Paris zu Füßen gelegen hat. Auch das St. Petersburger Volk ist zur farb- und letztlich auch gesichtslosen Masse verkommen. Erwachsene und Kinder machen da keine Ausnahme. Ein paar weiße Flecken oder Farbtupfer ändern daran nichts. Gegen das Schicksal kommt man eben nicht an. Glück im Spiel und Pech in der Liebe? Oder sind Geld und Macht das Wichtigste? Als ob es darum ginge. Es geht nur um eines: Darum, dass das bittere Ende bereits vorgezeichnet ist. Dass es kein Entrinnen gibt. Dass Zerstörung und Tod warten. Punkt, aus.

Die Oper Chemnitz mit „Pique Dame“ im Graf-Zeppelin-Haus. Ein großer Opernabend – so viel vorneweg. Tschaikowskys Meisterwerk in neuem, wenn auch düsterem, bittersüßem Gewand. So emotional das Handlungsgewirr auf der Bühne ist, so zurückhaltend, abstrakt und mathematisch nüchtern ist die Kulisse. Ein Widerspruch? Nein, im Gegenteil. Die Regie von Helen Malkowsky, das Bühnenbild von Hermann Feuchter und die Kostümierung von Henrike Bromber lassen sich auf eine Beziehung ein, deren erregend symbiotischer Kombination das Publikum sich kaum entziehen kann.

Pures menschliches Drama

Ein vermeintlich guter Deal. Für eine Liebesnacht nicht nur alle Schulden loszuwerden, sondern auch das Geheimnis zu erfahren, wie man im Kartenspiel für immer Sieger bleibt. Doch die Zeit vergeht und „Pique Dame“ hatte die Rechnung damals ohne ihre heute flügge gewordene Enkeltochter gemacht. Warum also nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Liebe der hübschen Lisa gewinnen und sich damit gleichzeitig alle Türen offenhalten und an das Geheimnis der alten Gräfin herankommen. Eine bestehende Verlobung kann da kein Hindernis sein. Sagt sich der junge Ingenieur Hermann und scheint mit dieser Strategie auch viele Trümpfe in der Hand zu haben. Aber natürlich trügt der Schein und gerade an stillen Tagen gibt es Gewitter. Es kommt zu klassischen Verwicklungen. Die Spielleidenschaft wird zur Sucht, die Sucht zur selbstzerstörerischen Gier – im Schlafzimmer, in der Kaserne, im Spielcasino. Ist das alles noch real oder spielt nur die Geisterwelt ihre Streiche? Die Wirklichkeit ist Mord und Selbstmord – das pure menschliche Drama eben.

In musikalischer Hinsicht präsentiert die Chemnitzer Robert-Schumann-Philharmonie unter der Leitung von Felix Bender eine reife Leistung, gerade auch was die harmonische und punktgenaue Zusammenarbeit mit den Chören angeht. Viktor Antipenko gibt als Hermann einen tragischen (Anti-)Helden, der zu Leidenschaft fähig ist, dessen innere Zerrissenheit ihn aber mehr und mehr auffrisst. Er verleiht seinem kraftstrotzenden Tenor mit wunderschönem Timbre und dramatischem Impetus letztlich auch schauspielerisch die gewünschte Glaubwürdigkeit. Rebecca von Lipinski steht als Lisa dieser Performance in nichts nach, setzt dem patriarchalischen Auftritt des deutschen Offiziers viel Leichtigkeit und spielerischen Glanz entgegen.

Über allem zu schweben scheint der übergroße Schatten der geheimnisvollen, stets schwarz gekleideten Gräfin. Sie verkörpert offenbar das menschgewordene Schicksal. Mit warmer Altstimme, beängstigender Mimik und überragender Bühnenpräsenz drückt Tiina Penttinen ihrer Rolle einen ganz spezifischen Stempel auf. Ihre in Erinnerungen schwelgende Arie direkt nach der Pause geht unter die Haut.

Ob das ständige Mitlaufen von deutschen Übertexten der russischsprachigen Aufführung dem anwesenden Zuschauer zu mehr Klarheit verhilft oder vielleicht doch mehr Verwirrung und Ablenkungspotenzial mit sich bringt, darüber mag man freilich streiten. Drei, Sieben, Ass – ist diese Kartenkombination die Antwort auf alles? Es kommt, wie es kommen muss und alle Masken fallen. Nach dreistündiger aufwühlender Aufführung schließt sich der unheilvolle Kreis. Endlich, möchte man meinen.

Von Erleichterung und wohligem Zurücklehnen kann im Parkett allerdings keine Rede sein. Auch hier muss erst mal tief durchgeschnauft werden und die innere Anspannung sich auflösen. Der anschließende, nicht enden wollende Applaus ist umso heftiger.