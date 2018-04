„Bei uns in Berg, da geht was“, erklärte Klaus Willauer, Vorsitzender des Musikvereins Berg, bei der jährlichen Generalversammlung, die am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden hat. Ein Einschnitt sei der Wechsel des Dirigenten gewesen. „Daniel Fiedler ist ein Glücksgriff für den Verein und ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten“, sagte er bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr. Bereits das Frühjahrskonzert sei ein Riesenerfolg gewesen. Der Vorsitzende lobte besonders seinen Stellvertreter Andreas Kozima, der zusammen mit dem Fest-Organisations-Team das Sommerfest an seinem neuen Platz zu einem gelungenen Debüt gemacht habe.

Bei Proben wird es eng

Einziges Manko für den Verein: Die beengte räumliche Situation im Dorfgemeinschaftshaus beim Proben, aber auch beim Unterricht für die jungen Musikschüler sei bedauerlich und die versprochene Abhilfe lasse auf sich warten, so Willauer. „Redet nicht nur, sondern werdet aktiv und steht hinter euren Vereinen“, appellierte er an die anwesenden Kommunalpolitiker. Schriftführerin Dorothea Schmalzried ging auf die vielen Höhepunkte des Vereinsjahrs ein. „Es war ein Jahr der Premieren“, beschrieb sie die zahlreichen Veranstaltungen. Das traditionelle Frühjahrskonzert, die Teilnahme der Musiker am Blutritt in Weingarten, das Sommerfest am neuen Platz, der Faßbieranstich beim Seehasenfest, das Promenadenfest und der bayrische Abend im Dorfgemeinschaftsabend waren Herausforderungen, die der Verein mit Bravour bewältigt habe.

In Vertretung für die erkrankte Jugendleiterin Liane Huber berichtete Diana Müller über die erfolgreiche Arbeit der Jugendkapelle, die aktuell 48 Mitglieder habe. 18 Schülerinnen und Schüler seien in Ausbildung. Außerdem gebe es seit 2017 ein Vor-Orchester. Zum Programm der Jugendkapelle gehörten zahlreiche Auftritte, aber auch Ausflüge zum Affenberg und ein Hüttenwochenende in Schetteregg. Finanziell stehen die Musiker gut da, informierte Kassiererin Rahel Schmalzried, was die Kassenprüferinnen bestätigen konnten. Ortsvorsteher Georg Schellinger lobte den Musikverein für seine hervorragende Arbeit. Das Frühjahrskonzert sei ein Genuss gewesen. Ein weiteres Kompliment gab es für das Sommerfest: „Das war exakt geplant, nichts wurde dem Zufall überlassen, darauf kann der Musikverein stolz sein“, erklärte er weiter. Er freute sich auch über die engagierte Jugendarbeit und die gesunde Altersstruktur. Zur beengten räumlichen Situation nahm er ebenfalls Stellung: „Eine Lösung kommt dann, wenn das Bildungshaus fertig ist“, versprach er. Er empfahl der Versammlung die Entlastung des Vorstands und der Kassiererin, die anschließend einstimmig erfolgte.

Einstimmig wurde auch die neue Kassenprüferin Patrizia Scharr gewählt. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Dazu gehörte Bruno Huber, der für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Leider konnte er an diesem Abend nicht anwesend sein. Insgesamt hat der Musikverein 321 Mitglieder.