„Unserer Weine vom See sind wirklich etwas ganz Besonderes. Und der Müller-Thurgau ist nirgendwo anders so spritzig und fruchtig wie hier.“ Sagt jemand, der es wissen muss. Für Stephanie Megerle, die im vergangenen September gekürte Bodensee-Weinprinzessin aus Hagnau, war es sichtlich eine angenehme Aufgabe, die diesjährige Bodensee-Weinmesse im Friedrichshafener Dornier-Museum zu eröffnen. Aber auch eine andere Hoheit gab sich die Ehre. „Der Bodensee als Weinbaugebiet zeichnet sich nicht zuletzt durch seine große Vielfalt aus“, sagt Katharina Kammerer, amtierende Badische Weinprinzessin aus Stetten, mit königlichem Lächeln und erzählt, dass sie zum Beispiel auch einen leckeren Muskateller zu schätzen weiß.

Traditionell stellten an diesem Tag Winzer rund um den Bodensee die Weine des neuen Jahrganges vor. An insgesamt 26 Einzel- und Gemeinschaftsständen präsentierten rund 50 Betriebe insgesamt etwa 300 Weine. Dass das Ambiente des Dornier-Museums auch in diesem Jahr wunderbar zur Weinmesse passt, darin stimmen Martin Steinhauser, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins „Bodensee Wein e.V.“ und Eva-Maria Dörflinger, Leiterin des Event-Bereichs im Dornier-Museum, überein. „Schließlich bringen Fliegen und Wein die Menschen dem Himmel etwas näher“, so ihre gemeinsame Erkenntnis.

Beste Laune auch bei Ausstellern und Besuchern. Die Weinmesse sei für sie immer eine Art „Trainingslager“, merkt Heike Betz, Chefin des gleichnamigen Weinhauses aus Weingarten, schmunzelnd an. Sie ist zusammen mit Mitarbeiterin Claudia Schmid, sowie den treuen Stammtischlern Petra Hund und Nicole Bogenrieder gekommen. Wie immer gilt es, den stimmigen Wein fürs ganze Jahr auszusuchen. „Man kann viel über Weine lesen“, sagt Heike Betz. „Aber letztlich heißt es für mich, Erfahrung zu sammeln, selbst zu schmecken und jedes Jahr etwas Neues dazuzulernen. Und dazu sind die Voraussetzungen auf der Bodensee-Weinmesse einfach perfekt.“ Farbe? Geruch? Vielleicht ein leichter Erdbeer-Himbeer-Geschmack? Wie für viele anderen Messebesucher geht es auch für die vier Damen ums „Learning by doing“, wie sie gerne zugeben. „Und darum, in einer kultivierten Umgebung mit allen Sinnen zu genießen.“