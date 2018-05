Die Klassen 10 bis 13 der Bodensee-Schule St. Martin haben vor Kurzem auf die Spur des Fleischkonsums und der Tiertransporte in Deutschland, der Europäischen Union sowie den angrenzenden Drittstaaten gemacht. Begleitet wurden sie dabei von Filmemacher Manfred Karremann, dem Chefkochs der Bodensee-Schule, Nikolaus Klappenberger, sowie den Mitarbeitern des Lebensmittelgroßhändlers Trans-Gourmet, berichtet die Bodensee-Schule in einem Bericht.

Manfred Karremann präsentierte den Schülern zunächst seinen Film „Geheimsache Tiertransporte – Wenn Gesetze nichts schützen“. Manfred Karremann hatte für diesen Film Tiertransporte zu Lande und zu Wasser vom Bauernhof im Allgäu bis hin zu Schlachthöfen in der Türkei, im Libanon und Ägypten begleitet. Die Schüler waren von den eindrücklichen Aufnahmen sichtlich berührt und stellten die Frage nach dem Sinn und Unsinn solcher Transporte, welche juristisch eigentlich dem Tierschutzgesetz der Europäischen Union entsprechen müssten. Auf die Frage, was wir in Friedrichshafen bezüglich der Problematik tun können, verwies Karremann auf die Macht des Bürgers hinsichtlich politischer Entscheidungsprozesse. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise Subventionen für den Export von Schlachttieren in Länder außerhalb der Europäischen Union aufgrund von Protesten gestoppt.

In einem zweiten Schritt zeigten die Mitarbeiter der Firma Trans-Gourmet in Form von Kurzfilmen und Erklärungen die Arbeitsweisen von Bauern- und Schlachthöfen auf, deren Fleisch unter anderem in der Mensa der Bodensee-Schule angeboten wird. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Eigenmarke „Ursprung“ gelegt, die sich durch eine besondere Transparenz auszeichnet, heißt es in dem Schreiben der Schule weiter. Nikolaus Klappenberger erläuterte anschließend das Nachhaltigkeitsverständnis des Küchenteams der Bodensee-Schule und bekam für seine Ausführungen von den Schülern lange anhaltenden Applaus.

Besonders bemerkenswert war mit welcher Offenheit die Experten auf die zahlreichen, zum Teil auch durchaus kritischen Nachfragen der Schüler eingingen. So wurden in einer abschließenden Runde bei nachhaltig produzierten Käsehäppchen mögliche Konsequenzen hinsichtlich der Haltung und des Konsum, sowohl auf Seiten der Verbraucher als auch der Erzeuger diskutiert, sowie Ideen für zukünftige Projekte gesammelt.