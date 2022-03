Dekanat unterstützt Friedensaktivitäten

Für den Frieden zu beten, einzutreten und zu helfen, wo immer möglich, sei der richtige Weg der Kirche, sagte Dekan Bernd Herbinger in der Sitzung des Dekanatsrates im März. Friedensinitiativen und Friedensgebete bringen aktuell Menschen in allen Gemeinden des Dekanats zusammen.

Ein diakonisches Gesicht von Kirche werde zum Beispiel in der Wohnraumoffensive der Caritas sichtbar. Christopher Schlegel von der Caritas bat die Kirchengemeinden zu prüfen, ob es bei kirchlichen Immobilien Möglichkeiten gibt, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Momentan engagiert sich die Caritas verstärkt für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Projekt „Solidarische Gemeinde“ stellte Tanja Honikel vor. Beteiligt sind Kommunen, Kirchengemeinden, andere Akteure vor Ort sowie Bürgerinnen und Bürger. Vorgestellt und vom Rat beschlossen wurde bei der Sitzung auch der Haushaltsplan des Dekanats Friedrichshafen. Er hat ein Volumen von 118 465 Euro.

Das bevorstehende kirchliche Großereignis ist der Katholikentag in Stuttgart vom 25.bis 29. Mai. Das Programm steht bereits unter https://www.katholikentag.de/ online. Aus den verschiedenen Seelsorgeeinheiten sollen Busse nach Stuttgart fahren, kündigte das Dekanat an. Auch für Jugendliche gibt es die Möglichkeit zum Besuch des Katholikentags und zwar vom 27. bis 29. Mai. Die Anreise erfolgt mit der Bahn. In Friedrichshafen findet, wie das Dekanat weiter mitteiltt, ein ökumenischer Kirchentag in der Woche vor Pfingsten statt.