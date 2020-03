Auch dir Kirchen gehen in Zeiten des Coronavirus neue Wege. In der menschenleeren Häfler St.-Nikolaus-Kirche hat Dekan Bernd Herbinger, leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen-Mitte, am Wochenende einen geistlichen Impuls verlesen, der per Livestream ins Internet übertragen wurde. Im Wechsel dazu spielte Nikolai Gersak Orgelwerke aus verschiedenen Epochen.

Dieses Angebot wurde bewusst live gesendet als Ersatz für den persönlichen Besuch des Gottesdienstes. An diesem Sonntag wurde das musikalische Programm noch mit Ingo Müller an der Barockoboe erweitert. Es erklangen ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach.