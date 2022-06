Dejan Vincic bekommt beim VfB Friedrichshafen einen Landsmann

Im Moment geht es Schlag auf Schlag bei der Kaderplanung des VfB Friedrichshafen. Nur vier Tage nach der Verpflichtung von Diagonalspieler Michal Superlak hat der deutsche Rekordmeister der Volleyball-Bundesliga seinen dritten Zugang präsentiert. Vom griechischen Erstligisten Foinikas Syros kommt Ziga Stern an den Bodensee. Der 28-jährige Außenangreifer hat beim VfB einen Zweijahresvertrag unterschrieben und ersetzt dort den 32 Jahre alten Montenegriner Vojin Cacic, der sich in der Finalserie der vergangenen Saison einen Achillessehnenriss zugezogen hat.

Stern ist Slowene und deshalb gerade mit VfB-Trainer Mark Lebedew unterwegs. Der 55-jährige Australier trainiert neben Friedrichshafen auch die Nationalmannschaft Sloweniens – für die Nations League hat er Stern nominiert. In der ersten Runde in Brasilien gab es zwei Siege und zwei Niederlagen, allerdings ohne Friedrichshafens Zuspieler Dejan Vincic. Nach 39 Spielen für die Häfler hatte Lebedew dem 35-Jährigen erst einmal eine Pause verordnet. Bei den weiteren zwei Runden in der Nations League und der Weltmeisterschaft Ende August werden dann sowohl Vincic als auch Stern mit dabei sein, sodass sich die Häfler noch besser kennenlernen werden. „Es schadet sicher nicht, dass Dejan, Ziga und ich in den kommenden Wochen viel miteinander unterwegs sein werden“, wird Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert. Stern sieht das ähnlich, denn schon nach den ersten paar Tagen mit seinem zukünftigen Clubtrainer ist er sicher: „Seine Fähigkeiten und sein Wissen machen mich und die ganze slowenische Mannschaft besser.“

Führungsspieler mit Angriffsqualitäten

Schon jetzt verfügt Lebedew natürlich viele Kenntnisse über Stern. Er charakterisiert ihn als „guten Typen, der in die Mannschaft passt.“ Stern sei ein „Allrounder“, der „stark angreifen kann und auch technische Lösungen findet.“ Der Häfler Trainer vergleicht den Slowenen mit Vojin Cacic. Trotz seiner erst 28 Jahre erwartet der Australier, dass Stern „Verantwortung übernehmen wird und ein Führungsspieler ist.“ Dies sei auch so, weil das Häfler Trainerteam für die Saison 2022/23 auf eine Verjüngung des Kaders setze.

Der dreifache Vize-Europameister, dessen Bruder Toncek ebenfalls eine Profikarriere eingeschlagen hat, war drei Jahre bei Foinikas Syros unter Vertrag. Davor spielte der 1,93 Meter große Angreifer in Frankreich, der Türkei und in Italien. „Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und sie in Deutschland gefunden“, erklärt er auf der Vereinshomepage. Er habe nur „ein kurzes Gespräch mit Dejan Vincic“ geführt und sich dann für den VfB entschieden. „Der Club hat große Ziele und eine großartige Geschichte.“