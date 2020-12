Der „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“ hat die Tafel Friedrichshafen im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion mit 2500 Euro unterstützt. Dehner-Marktleiter Dirk Scheiner übergab den symbolischen Scheck im Dehner-Garten-Center Friedrichshafen an den Vorsitzenden Dieter Stauber von der Friedrichshafener Tafel. Schon das ganze Jahr über konnten sich Kundinnen und Kunden der Region an der wohltätigen Aktion beteiligen, wofür Spendendosen im Garten-Center aufgestellt wurden. Die Dehner-Stiftung stockte die eingegangene Summe großzügig auf. Die Spende ist Teil einer Hilfsaktion für die Tafeln und andere soziale Organisationen in ganz Deutschland und Österreich.

Der „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“ ist eine gemeinnützige Stiftung der Dehner-Gruppe, die 2001 von der Inhaberfamilie ins Leben gerufen wurde. Der Zweck der Stiftung ist es, unverschuldet in Not geratenen Menschen schnell, direkt und vor allem unbürokratisch zu helfen. Seit 2011 unterstützt die Stiftung auch lokale Tafeln und andere soziale Einrichtungen.