Degenfechter siegt bei Landesmeisterschaft

Marco Birkenmaier von der Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen ist in Heidenheim Baden-Württembergischer Meister bei den Junioren im Herrendegen geworden, und hat sich damit an seinem 19. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht.

Die bei den Junioren erstmals ausgerichtete Landesmeisterschaft im Herrendegen war mit 42 Teilnehmern aus elf Fechtclubs stark besetzt. Durch die Zusammenlegung der Landesfechtverbände von Württemberg (WFB) und Baden-Nord (NFB) mit den Fechthochburgen Tauberbischofsheim, Heidelberg, war diese Landesmeisterschaft vom Niveau somit noch höher als in den vergangenen Jahren. Marco Birkenmaier erkämpfte in der Vorrunde vier Siege bei zwei knappen Niederlagen und qualifizierte sich somit für die anschließende Direktausscheidung der besten 32 Fechter. Nach einem Freilos in der ersten Runde traf er im Achtelfinale auf Henri Zimmermann vom Heidenheimer SB. Marco ging von Beginn an in Führung und siegte mit 15:11 Treffern. Im Viertelfinal-Gefecht war sein Gegner Hugo Lotter (SV Waldkirch), der in der ersten Hälfte des Kampfes gut mithalten konnte. Durch die Umstellung auf eine offensive Gefechtsführung gewann Marco Birkenmaier schließlich mit 15:11.

Zunächst ausgeglichen

Das anschließende Halbfinale gegen den technisch und taktisch stark fechtenden Max Weise von der TSG Reutlingen war an Spannung kaum zu überbieten. Anfangs war dieses Gefecht sehr ausgeglichen, bevor Max Weise mit 12:9 in Führung ging. Das häfler Talent erhöhte seinerseits den Druck auf den Gegner mit sehr konsequenten und schnellen Angriffen und konnte damit 14:13 in Führung gehen. Durch eine gelungene Doppeltreffer-Aktion gewann er dieses Gefecht mit 15:14. Im Finale stand er nun dem für den TSF Ditzingen startenden Christopher Schmitt gegenüber. Dieser Kampf war bis zum 10:10 ausgeglichen, dann stellte Marco Birkenmaier auf schnelle Sturzangriffe um und gewann souverän mit 15:11 Treffern.

Der 19-Jährige führt weiterhin die württembergische U20-Rangliste im Herrendegen an.