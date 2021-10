Deftige Klatsche für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Für die Handballmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist das vergangene Wochenende nicht von Erfolg gekrönt gewesen. In der Männer-Landesliga sind die „Blisshards“ von der SG Lauterstein II mit 22:43 (11:21) deklassiert worden und belegen nun nach drei Pleiten in Folge den drittletzten Platz.

Von Beginn an gerieten die Männer von Coach Andreas Rohrbeck auf die Verliererstraße. Bei einem Team, „in dem die Mischung zwischen Jung und Alt stimmte“ (Rohrbeck) zeigte die HSG kaum Gegenwehr in der Abwehr, zu viele technische Fehler im Angriff und eine zu geringe Trefferquote. Die Konsequenz war ein schnell anwachsender Rückstand – für die junge Mannschaft ging nach HSG-Angaben vieles zu schnell.

„Blisshards“ laufen hinterher

Folgerichtig lagen die „Blisshards“ zur Halbzeit mit 11:21 hinten. Und auch in der zweiten Hälfte liefen sie fast ausschließlich hinterher. „Wir müssen diese herbe Klatsche nun schnell abhaken und es im Derby gegen Wangen II (Samstag, 9. Oktober, 20.15 Uhr, Anm. d. Red.) wieder besser machen“, bilanzierte Rohrbeck nach einem gebrauchten Tag.

Den haben zwar nicht die Damen der HSG erwischt, doch auch in ihrem Spiel gab es zu viele Schwächephasen, die ein besseres Ergebnis kosteten. Somit hatten sie bei ihrem Auftaktspiel in der Bezirksklasse mit 23:32 (10:14) bei Bregenz Handball das Nachsehen.

HSG-Damen machen es Bregenz zu einfach

Die Mannschaft von Trainer Alex Stehle lag vom Start weg hinten. Ursächlich dafür sei die Nervosität gewesen, die Gegnerinnen hatten zu viel Platz zur Entfaltung. Erschwerend kam hinzu, dass die HSG-Damen so ihre Schwierigkeiten mit dem verwendeten Haftmittel hatten. „Das Harz hat uns zu einigen technischen Fehlern gezwungen, obwohl wir es im Angriff phasenweise gar nicht so schlecht gemacht haben“, erklärte Stehle. Dennoch war das Stehle-Team zur Halbzeit in Schlagdistanz. Aber auch in Abschnitt zwei kam die HSG nicht richtig ins Spiel und machte es Bregenz so zu einfach, das Spiel mit 32:23 für sich zu entscheiden. Stehle: „Wir waren zu Beginn beider Halbzeiten eben nicht richtig auf der Platte gestanden.“

Eine Niederlage mussten auch die Häfler A-Junioren hinnehmen. In der Verbandsklasse verloren sie ihr Spiel bei der HSG Fridingen/Mühlheim mit 22:25 (12:14).