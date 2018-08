Defensivtaktik des FV Ravensburg II geht auf

Der VfB Friedrichshafen hat das Landesligaderby gegen den FV Ravensburg II mit 1:2 verloren. Die Fußballer vom Bodensee wurden von den Gästen gut in Schach gehalten. Ravensburg II spielte sehr defensiv und brauchte nicht viele Chancen zum Sieg.

Spielertrainer Daniel Di Leo hatte vor dem Spiel gegen die zweite Mannschaft des FV Ravensburg gewarnt. Und er sollte nicht nur in den ersten 45 Minuten der Partie Recht behalten. Die Gäste beschränkten sich aufs verteidigen mit einer 5er- und 4er-Kette. Nur Awed Issac Abeselom versuchte als Stürmer Unruhe zu stiften. Die defensive Taktik ging in Hälfte eins auf. Nach 42 Minuten nutzte Nico Maucher einen Pass von Omar Jatta zum 1:0 für die Gäste. Der Ball sprang von Pfosten zu Pfosten und dann ins Tor. VfB-Torhüter Heiko Holzbaur war machtlos.

Und was war mit dem VfB los? Die Mannschaft versuchte mit allen Mitteln den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Zweimal hatte Daniel Di Leo die Chance zum Führungstreffer. Nach 15 Minuten spielte der durchgebrochene Bruder Nico zur Mitte, Spielertrainer Daniel Di Leo scheiterte am Ravensburger Torwart Luka Borgelott. 23 Minuten später verlängerte Daniel Di Leo per Kopf eine Flanke von Harun Toprak Richtung FV-Tor, der Ball ging knapp vorbei. Und kurz vor der Pause schoss Eugen Strom knapp daneben.

Nach Wiederbeginn erhöhten die Platzherren das Tempo und kamen relativ bald zum Ausgleich. Nico Di Leo setzte sich über außen durch, flankte zur Mitte und diesmal köpfte Bruder Daniel den Ball ins Tor. Danach folgte die beste Phase des VfB Friedrichshafen. Ravensburg wankte, fiel aber nicht. „Es gibt Spiele, da gehen die Bälle links und rechts am Tor vorbei oder auch drüber und dann gibt es Partien, wo es völlig anders läuft“, sagte Daniel Di Leo. „Aus solchen Spielen müssen wir lernen und weiter arbeiten“, betonte der VfB-Spielertrainer. Die beste Chance zur Führung hatte Hraun Toprak, der von Daniel Di Leo am Elfmeterpunkte den Ball verstolperte. „Unser Taktik ist voll aufgegangen. Wir standen in der Abwehr stabil, doch nach vorne haben wir zu wenig gemacht. Aber manchmal reichen zwei gute Aktionen zum Sieg. In der Tat: Einen langen Ball verlängerte Omar Jatta zu Omar Ben Ceesay und dieser erzielte humorlos das 2:1. Kurz vor dem Ende schoss Daniel Di Leo doch noch das 2:2, doch der Linienrichter sah den Spielertrainer im Abseits.