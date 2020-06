Defekte Zeppelin-Seefontäne aus Wasser gehoben

Seit einigen Tagen sprudelt die Zeppelin-Seefontäne vor der Freitreppe im Bodensee nicht mehr, wie die Stadt mitteilt. Um den Fehler feststellen zu können, wurde sie daher am Freitag von den Bodenseetauchern zurück in den Bootshafen am Hinteren Hafen geschleppt und aus dem Wasser gehoben.

Die erste Prüfung durch die Fachfirma ergab, dass der Defekt nicht direkt vor Ort behoben werden kann und sie zur weiteren Fehlersuche und Reparatur zum Betriebshof der Städtischen Baubetriebe in der Rheinstraße gebracht werden muss.

Sobald der Fehler gefunden und der Schaden von der Fachfirma behoben ist, soll die Zeppelin-Seefontäne wieder an ihrem angestammten Standort in Betrieb genommen werden. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist derzeit nicht bekannt.