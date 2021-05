Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Rätikonstraße wurden am Montagabend gegen 21.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr gerufen. Nach den ersten Ermittlungen hatte eine defekte Heizdecke auf einem Bett angefangen stark zu rauchen, woraufhin die Bewohner diese samt der Matratze ins Freie beförderten und so einen größeren Schaden verhinderten. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken, berichtet die Polizei.