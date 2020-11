Deck U2 im Parkhaus „Altstadt“ wieder geöffnet

Das Parkdeck U2 im Parkhaus „Altstadt“ unterhalb des Buchhornplatzes hat am Donnerstag planmäßig nach sechsmonatiger Sanierungszeit wieder eröffnet. Damit sei wieder ein Schritt in Richtung Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Parkhaus „Altstadt“ getan, wie das Stadtwerk am See in einer Mitteilung schreibt.

Im Zuge der Sanierung sei auch dieses Parkdeck „hell und freundlich gestaltet und technisch auf den neuesten Stand gebracht“, so die Mitteilung weiter. „Im Zufahrtstunnel wird die Veränderung besonders sichtbar. Was früher eher einer dunklen Fahrt ins Ungewisse glich, ist jetzt deutlich heller und durch Malerarbeiten insgesamt freundlicher gestaltet“, erklärt Alfons Schmid, Projektleiter der Parkhaus-Sanierung.

Neben der Beton- und Fahrbahnsanierung hat das Stadtwerk Beleuchtung, Kassenautomaten und Notrufsäulen komplett erneuert. Neu ist auch die LED-Anzeige, mit der Autofahrer ganz schnell sehen können, welche Parkplätze frei sind. Und wie in den anderen Parkhäusern und -decks habe man dort, wo es möglich gewesen sei, auch die Stellplätze auf mindestens 2,50 Meter verbreitert.

Das jetzt wieder nutzbare Parkdeck U2 sei bei Besuchern besonders beliebt, berichtet Schmid. „Zeppelin-Museum, Katamaran- und Schiffsanleger, Medienhaus und die Innenstadt sind gleich neben dem Ausgang. Deswegen dürften sich viele Städtle-Gänger über die Fertigstellung des so zentral gelegenen Decks besonders freuen“, mutmaßt Schmid.

Nach dem Parkdeck U2 steht nun das Parkdeck 4, das zukünftig E1 heißen wird, zur Sanierung an. Diese Arbeiten werden vermutlich bis Ostern 2021 dauern, erklärt Schmid. Abschließend stehen noch die verbleibenden Teile der Spindel sowie die Ein- und Ausfahrt auf dem Sanierungsplan. Hierfür wird das Parkhaus „Altstadt“ in den Monaten Februar und März 2021 erstmalig seit Beginn der Sanierungsarbeiten voll gesperrt werden.