Die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee setzt am 3. Februar zwischen Markdorf und Friedrichshafen Stadt in beiden Richtungen Verstärkerbusse zum großen Narrensprung in Friedrichshafen ein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Das Zugangebot, für das ebenfalls zusätzliche Kapazitäten vorgesehen sind, wird durch die eingesetzten Gelenkbusse ergänzt.

Ab Markdorf nach Friedrichshafen:

11:08 Uhr mit Halt in Friedrichshafen-Kulftern (Schienenersatzverkehr [SEV]-Haltestelle), Friedrichshafen-Fischbach (Bahnhof), Friedrichshafen-Manzell (Brücke), Friedrichshafen-Landratsamt (Bahnhof) und Friedrichshafen-Stadtbahnhof.

12:08 Uhr mit Halt in Friedrichshafen-Kulftern (SEV-Haltestelle), Friedrichshafen-Fischbach (Bahnhof), Friedrichshafen-Manzell (Brücke), Friedrichshafen-Landratsamt (Bahnhof) und Friedrichshafen Stadt (Bahnhof wird hier aufgrund von Straßensperrungen nicht mehr direkt angefahren).

Ab Friedrichshafen Stadt nach Markdorf:

17:38 Uhr mit Halt in Friedrichshafen-Landratsamt (Bahnhof), Friedrichshafen-Manzell (Brücke), Friedrichshafen-Fischbach (Bahnhof), Friedrichshafen-Kluftern (SEV-Haltestelle) und Markdorf.

18:31 Uhr mit Halt in Friedrichshafen-Landratsamt (Bahnhof), Friedrichshafen-Manzell (Brücke), Friedrichshafen-Fischbach (Bahnhof), Friedrichshafen-Kluftern (SEV-Haltestelle) und Markdorf.