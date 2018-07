David Riedl ist neuer Vorsitzender des Kulturvereins Caserne

Mit durchweg positiven und ermutigenden Zahlen hat der Kulturverein Caserne das Vereinsjahr 2017 abgeschlossen. In die gleiche Richtung gehen auch die Signale im laufenden Jahr, die jüngst bei der Hauptversammlung im Atrium präsentiert wurden. Neu an der Spitze des Vereins steht David Riedl. Sein Vorgänger Stefan Hener stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Hener war seit der Gründung des Kulturvereins Vorstandsmitglied und seit 2009 Vorsitzender. Hinsichtlich der anderen Vorstandsposten ändert sich die Besetzung nicht. Hubert Kläsle bleibt weiterhin stellvertretender Vorsitzender, Maren Matthes Schriftführerin und Regine Ankermann Kassiererin. Martin Emmert und Gerhard Böhler bleiben als weitere Vorstandsmitglieder für die Bereiche Kino und Technik zuständig. Alle Wahlergebnisse fielen einstimmig aus.

32 Veranstaltungen im Atrium wurden im vergangenen Jahr von knapp 1900 Zuschauern besucht – was einem deutlichen Plus im Vergleich zum Jahr 2016 entspricht. Zufrieden ist man von Vereinsseite auch mit Blick auf das Kino Studio 17. 2017 durfte man hier rund 6500 Kinobesucher begrüßen, rund 600 mehr als im Jahr zuvor. Auch der Kassenbericht von Regine Ankermann weist wie in den Vorjahren schwarze Zahlen aus.

„Die hohen Nebenkosten, die wir für Atrium, Kino und unser Büro aufbringen müssen, sind mir allerdings schon ein Dorn im Auge“, konstatiert sie. Die Anzahl der Mitglieder des Kulturvereins bleibt weiterhin vergleichsweise konstant – sie liegt wie gewohnt im Bereich von etwa 180.

„Das Haus lebt. Es wird gespielt und geprobt“, fasst der scheidende Vorsitzende Stefan Hener zusammen. „Wir bieten nicht nur externe Kultur an, wir machen auch selbst Kultur“, sagt er vor allem auch mit Blick auf die „hauseigenen“ Gruppen. So wird zum Beispiel „Rampenlicht“ an vier Terminen im September das Büchner-Stück „Leonce und Lena“ auf die Bühne des Atriums bringen und bei den Aufführungen von „Bühnengier“ wird sich im No-vember vieles um „menschliche Abgründe“ drehen, wie schon mal verraten wurde.

2018 wurden schon 18 Veranstaltungen im Atrium durchgeführt, davon allein 13 Konzerte. Viele weitere werden folgen. „Wir stehen vor einem Jahr großer Herausforderungen“, sagt nicht nur Regine Ankermann. „Alles wird von vorbildlichem ehrenamtlichem Engagement getragen. Darauf dürfen wir wirklich stolz sein“, betont der neue Vereinsvorsitzende David Riedl.