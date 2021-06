David List verteidigt auf dem Rad seinen Titel

Bei der deutschen Mountainbike-Meisterschaft hat David List aus Friedrichshafen seinen Titel in der U23 verteidigt. Damit darf der Fahrer des Teams Lexware aus dem Schwarzwald das Meistertrikot ein weiteres Jahr tragen.

„Ich wollte mich auf keine Spielchen einlassen“, sagte David List im Ziel und meint damit das Taktieren mit den Konkurrenten im Rennen. Doch diese Konkurrenten bekam List nur in der Startrunde zu Gesicht, dann war er, nach einem Sturz von Leon Kaiser, allein unterwegs. Kaiser und List hatten sich bereits in der Startrunde von ihren Verfolgern distanziert. Der Friedrichshafener fuhr laut Mitteilung fortan allein über die wellige Strecke im hessischen Gedern und baute seinen Vorsprung sukzessive aus. „Mein Plan ist genau aufgegangen“, meinte List strahlend im Ziel. Nach dem Titel 2020 darf er das Trikot des deutschen Meisters nun ein weiteres Jahr tragen.

Lists Teamkollege Lennart Krayer wurde Vierter. Am Start hatte der Junioren-Weltmeister des vergangenen Jahres Probleme, was ihn einige Plätze kostete. „Auf der engen Strecke ist es schwer, zu überholen“, sagte er. „Ein bisschen schade ist es schon, dass es keine Medaille wurde.“ Am Mittwoch geht es für die Lexware-Fahrer bereits weiter zum Weltcup nach Leogang.