David List verfehlt Ziel bei seinem ersten Elite-Weltcup

Bei seiner Premiere im Elite-Weltcup in Albstadt hat der Radsportler David List vom RSV Seerose Friedrichshafen den 22. Platz belegt. „Auch wenn ich mein eigenes Ziel, unter den Top 20 zu landen, leicht verfehlt habe, bin ich trotzdem ganz zufrieden“, wird List in der Mitteilung seines eigenen Teams Lexware Mountainbike zitiert. „Es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder vor einem so großen heimischen Publikum zu fahren.“

Ein paar Körner fehlen noch

Für einen Start im Shortrace und die Möglichkeit in den ersten drei Reihen zu starten, reichten Lists Weltranglistenpunkte noch nicht. Deshalb musste er aus der sechsten Reihe ins Cross-Country-Rennen gehen. Doch davon unbeirrt fand der 23-jährige Student laut Lexware-Mitteilung schnell seinen Antritt und lag nach den ersten beiden Runden auf Rang 22. In der Gruppe um Platz 17 mit dem Neuseeländer Anton Cooper, dem Schweizer Vital Albin und dem Tschechen Ondrej Cink fehlten List „noch zwei, drei Körner, um weiter dranzubleiben“, so List nach dem Rennen am vergangenen Wochenende. Der Lexware-Fahrer kam mit einer Zeit von einer Stunde, 21 Minuten und 48 Sekunden knapp hinter dem Belgier Jens Schuermans (1:21,45) als bester Deutscher ins Ziel. „Darauf kann ich aufbauen“, meinte List. Den Sieg trug der Olympiasieger Thomas Pidcock (1:18,42) davon.