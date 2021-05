David List sichert sich die Olympianorm

„Der Rest der Saison kann kommen“, sagte David List strahlend im Ziel, nachdem er in einem fulminanten Rennen sein Können unter Beweis gestellt hatte. Als Belohnung gab es für ihn den zweiten Platz beim U23-Weltcup in Albstadt. Darüber hinaus sicherte sich der 21-jährige Mountainbiker vom Team Lexware die A-Norm für die Olympischen Spiele.

„Es lief genauso, wie ich es mir vorgenommen habe“, jubelte List. Auf die Topplatzierung arbeitete er von Beginn an hin, bereits in der Startrunde führte der Friedrichshafener das Feld an und positionierte sich durchgehend auf den Rängen eins bis drei in einer Spitzengruppe, die in ihrem Kern bis zur letzten Runde erhalten blieb. Zunächst war List gemeinsam mit dem Europameister aus der Schweiz, Joel Roth, an der Spitze unterwegs – begleitet von rund fünf weiteren Fahrern. „Immer wieder kam es zu Führungswechseln, doch keinem der Fahrer gelang es, sich abzusetzen“, teilte das Team Lexware mit. Carter Woods war dann mit einer finalen Attacke in der Schlussrunde erfolgreich. Der Kanadier siegte vor List, der sechs Sekunden später auf Rang zwei ins Ziel kam.

Nächster Weltcup in Nove Mesto

Mit seiner A-Norm ist U23-Fahrer List nun gut aufgestellt. Für ihn ist es aber wichtig, seine Leistung schon am kommenden Wochenende zu bestätigen. Dann starten die Fahrer vom Team Lexware beim Weltcup in Nove Mesto in Tschechien – es ist das letzte Rennen, das in den Qualifizierungszeitraum für die Olympischen Spiele in Tokio fällt.

Auf der Schwäbischen Alb schnupperten am vergangenen Wochenende zudem zwei Fahrer vom Lindauer Mountainbike-Rennstall toMotion internationale Rennluft. Beim U19-Rennen mit 147 Teilnehmern fuhr Niklas Gathof aus Amtzell von Position 135 auf Rang 96. Marcel Scheu verteidigte seinen 129. Platz.