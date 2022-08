David List sammelt Punkte für die Weltrangliste

Der Friedrichshafener Mountainbiker David List hat beim Weltcup im kanadischen Mont-Sainte-Anne den 32. Platz belegt. Er zeigte sich damit nicht ganz zufrieden, freute sich am Wochenende aber immerhin über einige Weltranglistenpunkte.

List vom Lexware Mountainbike Team sicherte sich mit Platz 24 eine Startposition in der dritten Startreihe. Und es kam zunächst noch besser: Er fand sich nach der ersten von sechs Runden auf Position 16 ein. Doch dann musste er einige Fahrer an sich vorbeiziehen lassen. „Ich habe schon in den ersten zwei Runden gemerkt, dass ich nicht groß weiter vorfahren kann und schon am Kämpfen war“, wird List in der Lexware-Mitteilung zitiert. „Das Puzzle hat beim zweiten Rennen in Folge nicht so richtig zusammengepasst.“ Alles Weitere müsse er jetzt mit seinem Trainer analysieren. Gewonnen hat das Rennen der Elite erstmals der Franzose Titouan Carod.

Die nächsten Termine stehen fest

Für die Lexware-Fahrer stehen am 19. August die Europameisterschaften der Elitefahrer im Rahmen der European Games in München an, bevor es dann zu den Weltmeisterschaften nach Les Gets geht (24. August bis 28. August) und dann zum letzten Weltcup der Saison nach Italien (2. September bis 4. September).