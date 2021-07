David List landet auf Platz neun

Der vierte Weltcup der Saison führte die Fahrer des Lexware Mountainbike Teams nach Les Gets in Frankreich. Mit von der Partie war auch der Friedrichshafener Mountainbiker David List. Bei Starkregen und matschigen Bedingungen sicherte er sich im U23-Rennen den neunten Platz. Weiter vorne landete sein Teamkollege Martin Vidaurre. Der Chilene kam als Zweiter ins Ziel.

Beide Lexware-Fahrer, List und Vidaurre, wollten in Les Gets an ihre diesjährigen Erfolge anknüpfen – 2021 fuhr jeder der beiden schon auf den zweiten Rang. Im U23-Rennen am Wochenende legten beide auch gut los, sie standen in der ersten Reihe und setzten sich an die Spitze des Feldes. „Der Start lief echt gut, ich hatte stets Kontakt zu den Top fünf“, wird List in der Lexware-Mitteilung zitiert. Allerdings ließ der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen recht schnell Federn. „Er konnte das Tempo nicht ganz halten und fiel in die Verfolgergruppe zurück“, so Lexware. „Es hat mir den Stecker gezogen. Die Verhältnisse waren extrem, damit hatte ich zu kämpfen“, skizziert List. Letztlich verlor der deutsche Meister zwei Positionen und rangierte so am Ende auf dem neunten Platz.

Martin Vidaurre fährt zu Olympia

Vidaurre dagegen musste sich nur dem Italiener Simone Avondetto geschlagen geben. „Ich konnte nicht an ihm dranbleiben, keine Chance“, so Vidaurre, der sich somit mit Rang zwei begnügen musste. Der 21-jährige Chilene bereitet sich nun weiter für Olympia in Tokio vor: Dort darf Vidaurre sein Land vertreten.

List hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen knapp verpasst und möchte die Rennpause nutzen, um sich auf die zweite Saisonhälfte zu konzentrieren.