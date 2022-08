David List kämpft sich auf WM-Platz 32

Im Eliterennen der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Les Gets ist der Friedrichshafener David List auf Rang 32 ins Ziel gekommen. Damit war List durchaus einverstanden, so musste der Fahrer vom Lexware Mountainbike Team für diese Platzierung in den französischen Alpen sehr viel investieren.

Für List und sein Teamkollege Max Brandl startete die WM am Freitag. Sie standen am Start im Shorttrack, noch zu Beginn des Rennens machte Starkregen die Strecke sehr rutschig. Die Lexware-Fahrer gingen es zunächst ruhig an, denn viele andere Fahrer stürzten auf den Kalksteinfelsen. Ab der Rennhälfte arbeitete sich Brandl kontinuierlich nach vorne und schob sich in der letzten Runde bis auf den zehnten Platz. „Es war super hart, aber ich bin zufrieden mit dem Rennen“, wird der deutsche Meister in der Lexware-Mitteilung zitiert. List wurde 23. „Vielleicht bin ich zu zögerlich gefahren“, so List selbstkritisch mit Blick auf die Bedingungen, die einige Favoriten ihre Platzierungen kostete. Weltmeister wurde Samuel Gaze aus Neuseeland.

Noch nie so gelitten

Im Cross-Country-Rennen am Sonntagnachmittag landeten Brandl und List auf den Plätzen 24 und 32. List vom RSV Seerose Friedrichshafen kam völlig entkräftet ins Ziel. „Ich weiß nicht, ob ich jemals so gelitten habe auf dem Rad wie heute“, sagte er danach. Dabei fand er zunächst gut ins Rennen und überholte in der ersten Runde zehn Fahrer. Ab der drittletzten Runde sei es dann jedoch richtig hart geworden und er fiel von Platz 28 auf Platz 32 zurück. „Trotzdem bin ich stolz darauf, dass ich bis zum Schluss gekämpft habe und mich nicht hängen ließ“, so List, der 2022 im ersten Elite-Jahr ist.

Wie auch schon bei den European Games konnte Brandl zwar das Tempo mitgehen, doch hatte Schwierigkeiten, zu attackieren. „Ich konnte einfach nicht richtig schnell fahren“, sagte der deutsche Meister frustriert. Die Bewegungen, die nötig seien, um nach vorne zu kommen, sollen unmöglich gewesen sein. Brandl war nach dem Weltcup in Snowshoe Anfang August an Corona erkrankt und hatte zwei Knochenbrüche. Eliteweltmeister wurde erneut Nino Schurter aus der Schweiz vor dem Spanier David Valero Serrano und dem Italiener Luca Braidot.