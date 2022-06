David List hat bei der deutschen Meisterschaft wenig Glück

David List vom Lexware Mountainbike Team durfte sich begründete Hoffnungen auf den deutschen Meistertitel machen. Doch der Spitzensportler des RSV Seerose Friedrichshafen hatte am vergangenen Wochenende in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) wenig Glück. Auf Position vier liegend blieb der 22-jährige Student laut Lexware-Mitteilung bereits in der zweiten Runde an einem Baumstamm hängen und zerriss sich sein Trikot. Ins Ziel kam er auf Position acht.

Lists Teamkollege Maximilian Brandl siegte und darf nun wieder in den deutschen Nationalfarben Weltcuprennen bestreiten.