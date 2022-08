David List fährt sich bei EM aus seinem Tief

Bei den European Championships in München hat David List vom RSV Seerose Friedrichshafen den 13. Platz erreicht. Nach zuletzt enttäuschenden Rennen holte sich der deutsche Mountainbiker vom Team Lexware somit auch frisches Selbstvertrauen für die anstehende Weltmeisterschaft.

„Wenn man seinen eigenen Atem nicht mehr hört, dann ist das krass“, sagte List im Ziel begeistert und beschreibt die Stimmung der vielen Tausend Zuschauer, die im Münchner Olympiapark das Cross-Country-Rennen der Männer verfolgten und sich über die gesamte Strecke verteilt hatten. „Überall waren konstant Menschen und ein hoher Lärmpegel. Das hat extrem Bock gemacht“, wird der 22-jährige Student in der Lexware-Mitteilung zitiert. Sicherlich trug auch das Münchner Publikum dazu bei, dass List nach seinem, wie er es nennt „Mid-Season-Durchhänger“, nun wieder an seine Leistungen anknüpfen kann. Bereits nach dem Start gehörte er zu den Top 20 und konnte schnell in seinen Rennrhythmus finden.

Thomas Pidcock gewinnt das Rennen

Der spätere Gewinner des Rennens, Olympiasieger Thomas Pidcock, hatte sich von seiner hinteren Startposition schon auf den siebten Rang in der dritten Runde vorgearbeitet und unter anderem Lists Teamkollegen Maximilian Brandl überholt. Der Brite kehrte nach der Tour de France wieder aufs Mountainbike zurück und attackierte in der vierten Runde – keiner der Konkurrenten machte Anstalten, das Tempo von Pidcock mitzugehen.

Hinter Pidcock formierte sich eine große Verfolgergruppe, zu der auch David List Kontakt hatte. Der fuhr seine konstanten Rundenzeiten, fand sich auf Position 13 ein. „Kurz habe ich noch gedacht, dass da noch mehr nach vorne gehen könnte, aber dann habe ich den Anschluss verpasst und die Gruppe hat sich geteilt“, sagte List, der sich sehr zufrieden mit seinem Ergebnis zeigte. „Ich gehe gestärkt in die WM: Das Rennen heute zeigt mir, dass ich es kann.“

Der andere Lexware-Fahrer Brandl beendete das Rennen zwei Wochen nach seiner Corona-Infektion auf Platz 28.