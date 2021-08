David List fährt bei der Weltmeisterschaft

Das Lexware Mountainbike Team aus dem Hochschwarzwald reist mit der Hoffnung auf Edelmetall zur Weltmeisterschaft in Val di Sole (Italien). Gute Chancen für das U23-Rennen am Samstag (10.45 Uhr) bescheinigt das Team unter anderem dem Friedrichshafener David List, der Mitte August in Novi Sad (Serbien) Bronze und damit seine erste Medaille auf internationaler Bühne gewann.

Auch List blickt mit Zuversicht auf den anstehenden Wettkampf in Italien. Sein Gefühl sei „sehr gut“, wie er in der Mitteilung seines Teams erklärt. „Ich hoffe, an die Leistung von der EM anknüpfen zu können“, sagt der 21-jährige Radsportler des RSV Seerose Friedrichshafen. Vergleichbar sind die beiden Strecken allerdings nicht. „Die Strecke am Bikepark Val di Sole ist geprägt von vielen technischen, anspruchsvollen Passagen bergauf und bergab – und damit ganz anders als der schnelle Kurs bei der EM in Serbien“, berichtet das Team Lexware. Grundsätzlich ist der Austragungsort der Weltmeisterschaften ein Klassiker in der Mountainbikeszene. Laut der Lexware-Mitteilung werden hier bereits zum dritten Mal in 13 Jahren die Regenbogentrikots vergeben, die Strecke enthält viele natürliche Elemente auf Wurzelpassagen und Steinfelder.

Lexware Mountainbike Team hat mehrere WM-Starter

Im U23-Rennen will außerdem auch der chilenische Lexware-Fahrer Martin Vidaurre vorne mitmischen. Mit Maximilian Brandl, Luca Schwarzbauer, Georg Egger (Herren) sowie Antonia Weeger und Benjamin Krüger (Junioren) hat das Lexware Mountainbike Team weitere Starter bei der Weltmeisterschaft.