David List erreicht Rang zwei im Bundesliga-Finale

David List vom RSV Seerose Friedrichshafen ist beim Bundesliga-Finale in Wetter auf Platz zwei gelandet. Nur Maximilian Brandl war schneller als er. Sein Teamkollege vom Lexware Mountainbike Team setzte sich in der vorletzten Runde an einem Anstieg von List ab und gewann das Rennen überlegen.

Teilnahme an der deutschen Meisterschaft

Kommendes Wochenende starten die Lexware-Fahrer bei der deutschen Mountainbike-Marathon-Meisterschaft und der deutschen Meisterschaft im Short Race in Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald.