David List auf Platz vier

Der in Freiburg lebende Friedrichshafener Mountainbiker David List vom RSV Seerose hat bei den deutschen Meisterschaften in Wombach im U23-Rennen eine gute Vorstellung gezeigt. Am Ende blieb er aber ohne Medaille. Nach einem Todesfall in der Familie durchlebt er privat eine äußerst schwierige Zeit. Unter diesem Licht betrachtet ist Rang vier, 1:14 Minuten hinter dem Sieger Simon Schneller (Oberlengenhardt, 1:09:31), ein Erfolg, heißt es in einer Mitteilung des Lexware-Mountainbiketeams, für das List startet.

„Ich denke, es geht in die richtige Richtung. In der vorletzten Runde konnte ich nicht mehr mitgehen und musste hoffen, dass sich noch was ergibt“, erklärte List. Es ergab sich nichts mehr. Der vor ihm fahrende Junioren-Vizeweltmeister Leon Kaiser aus Monheim blieb stabil und holte 29 Sekunden vor ihm Bronze. „Nach dieser schweren Zeit zu Hause bin ich ganz zufrieden mit meinem Rennen“, so List.