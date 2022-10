DAV-Senioren holen Wanderung nach

Nachdem die für 12. Oktober geplante Wanderung zum Degersee und Schleinsee der Mittwoch-Seniorengruppe des Alpenvereins Friedrichshafen nicht stattfinden kann, holt die Gruppe die zuletzt wegen schlechtem Wetter ausgefallene Wanderung auf dem Ravensburger Höhenweg nach. Das teilt der DAV in einem Schreiben mit.

Vom Bahnhof Ravensburg geht es durch die Altstadt zum Obertor und auf dem Serpentinenweg zum Mehlsack-Turm. Auf dem Philosophenweg führt die Wanderung weiter auf dem Höhenrücken Richtung Kemmerlang. Eine Einkehr ist anschließend in Ravensburg vorgesehen. Die Wegstrecke beträgt circa zehn Kilometer, der Aufstieg 150 Meter und die Gehzeit drei Stunden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Stadtbahnhof Friedrichshafen, Zugabfahrt um 9.17 Uhr. Ein Zustieg ist an allen Haltepunkten möglich. Der Tourenleiter Helmut Schneider bittet um Anmeldung bis Montag, 10. Oktober, unter Telefon 07541/547 57.