Am Wochenende geht in der Volleyball-Bundesliga die Normalrunde weiter. Der komplette Spieltag beginnt am Freitag mit der Partie VfB Friedrichshafen gegen VCO Berlin und endet am Sonntag mit drei Begegnungen. Drei Spiele sind noch am Samstagabend. Die Volleyballer vom Bodensee müssen gleich zweimal ran. Nach der Partie am Freitagabend steht einen Tag später das Derby gegen Bühl in der ZF Arena auf dem Programm.

Die Mannschaft von Cheftrainer Stelian Moculescu belegt in der Tabelle mit 18:6 Punkten Platz drei. Davor stehen Generali Haching (20:4) und Meister und Spitzenreiter Berlin Recycling Volleys (26:0). Acht Spiele bestreitet der VfB Friedrichshafen noch in der Normalrunde. Am 16 März beginnen die Play-Offs um die deutsche Meisterschaft. Vier Partien finden in der ZF Arena statt, viermal müssen Kapitän Joao José und seine Mitspieler reisen. Nach jahrelanger Dominanz in der Bundesliga ist die aktuelle Mannschaft vom Bodensee nur noch dritte Kraft in Deutschland. Deshalb ist es umso wichtiger sich in den restlichen Partien keine Blöße zu geben. Mit anderen Worten: Wenn der VfB noch Platz zwei erreichen will – und das ist machbar – muss die Mannschaft alle Spiele gewinnen. Am 10. Februar gibt es dann mit Unterhaching in der ZF Arena den direkten Vergleich.

Zwei Derbys

Zuvor stehen aber fünf Partien auf dem Programm, von denen zwei höchste Konzentration verlangen. Die Derbys gegen Bühl (Samstag, 19.30 Uhr) und in Rottenburg (3. Februar, 17 Uhr) verlangen von der Mannschaft höchste Konzentration. Dabei kann die Mannschaft auf die gute Leistung gegen Meister Berlin am 22. Dezember 2012 durchaus aufbauen. Ein paar Fehler weniger und der VfB hätte das Spitzenspiel für sich entschieden. So gewann Berlin in der ZF Arena mit 3:2.

Entscheidendes Spiel

Der Höhepunkt der Normalrunde 2012/2103 ist ohne Zweifel am 10. Februar. Dann kommt der Vizemeister Generali Haching nach Friedrichshafen. Im Hinspiel unterlag der VfB nach einer 2:1-Satzführung und deutlichen Vorteilen im vierten Satz im Tiebreak mit 2:3 (-23, 21, 22, -20, -12). Es war eine der verpassten Chancen die Saison etwas ruhiger anzugehen. Nach der 1:3-Niederlage gegen Meister Berlin zum Auftakt war der Serienmeister vom Bodensee nur noch dritte Kraft in Deutschland. Das ist bis heute so geblieben.

Das neue Team des VfB Friedrichshafen spielt nicht konstant genug und ließ in vielen Partien die nötige Qualität vermissen. Das letzte Pflichtspiel des VfB am 22. Dezember 2012 gegen die Berlin Recycling Volleys zeigte aber, dass die Mannschaft an ihren Defiziten hart gearbeitet hatte. Sie belohnte sich nicht für ein mutiges Auftreten.

Der zweite Platz vor den Play-Offs ist deshalb auch wichtig, weil das mögliche entscheidende Spiel dann in der ZF Arena über die Bühne geht. Das ist ein enormer Vorteil. Deshalb muss für die Mannschaft des VfB Friedrichshafen die Devise gelten: In allen Partien müssen klare Siege her – mit weniger darf die Mannschaft nicht zufrieden sein.

Die restlichen Heimspiele des VfB Friedrichshafen in der Bundesliga-Hauptrunde

Freitag, 11. Januar, 20 Uhr: VfB - VCO; Samstag, 12. Januar, 19.30 Uhr: VfB - Bühl, Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr: VfB - Netzhoppers; Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr: VfB - Generali Haching.