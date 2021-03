Das Zeppelinmuseum öffnet ab Freitag für das Publikum

Das Zeppelinmuseum kann ab Freitag, 12. März, wieder besucht werden. Highlights sind die Ausstellung zur Luftschifffahrt mit der originalgetreuen Teilrekonstruktion der LZ 129 Hindenburg, die Kunstausstellung und die große Sonderschau „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“, in der es um Staatsgrenzen, Staatsgewalt und Staatsbürgerschaft geht. Besuche müssen ausnahmslos vorher angemeldet werden. Die Öffnungszeiten sind täglich, außer montags, von 10 bis 17 Uhr. Die Buchung eines Zeitfensters (im 15-Minuten-Takt, maximal zwölf Personen) ist täglich von 10 bis 16 Uhr möglich unter 07541 / 38 01 80. Die Eintrittskarten müssen an der Kasse zu Beginn des gebuchten Zeitfensters erworben werden. Buchungen sind bis zu fünf Tage im Voraus möglich. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. Alle Besucherinnen und Besucher ab sieben Jahren müssen registriert werden. Da keine Audioguides ausgegeben werden dürfen, ermöglichen QR-Codes in den Ausstellungen einen Rundgang mit dem eigenen Smartphone.