Das Zeppelinmuseum bietet virtuelle Führungen an

Das Zeppelinmuseum öffnet virtuell und nimmt alle Interessierten jeden Sonntag um 11 Uhr mit auf eine virtuelle Führung durch das Haus. Am Sonntag, 2. Mai, geht es los mit einem einstündigen interaktiven 360-Grad-Rundgang durch beide Sammlungen. Unter dem Motto „Technik und Kunst“ führt ein freiberuflicher Guide durch das Museum, ermöglicht Einblicke in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und macht die Geschichte der Zeppeline und die Anfänge der Luftschifffahrt erlebbar. Der zweite Teil dieser Führung widmet sich ausgewählten Werken der umfangreichen Kunstsammlung, die einen Bogen vom Mittelalter bis in die Klassische Moderne spannt. Unter dem Titel „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ rückt die Sammlungspräsentation deren Provenienz in den Vordergrund. Die Teilnehmenden können Fragen stellen, kommentieren und diskutieren. Tickets gibt es für drei Euro im Onlineticketshop unter zeppelin-museum.ticketfritz.de Als Gruppe können die virtuellen Führungen auch individuell gebucht werden. Anmeldung erfolgt auf Anfrage über anmeldung@zeppelin-museum.de oder telefonisch unter 07542/38 01 25. Das Highlight sind VIP-Touren durch die Sammlungen und Sonderausstellungen. Das Zeppelinmuseum bietet auch hierfür individuelle Termine nach Absprache an. Foto: Zeppelinmuseum