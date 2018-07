Das Zeppelin Orchestra tourt durch Osteuropa und erzählt davon

„13 Studenten, 3000 Kilometer, 7 Städte, 6 Länder, 1 Tour“ -- so der Slogan. Dahinter versteckt sich eine Konzert-Tournee, die am 29. Mai in Friedrichshafen starten wird und gut 15 Tage später eine umfassende Dokumentation reicher enden wird.

Von unserem Redakteur Ralf Schäfer

Die Luftschiffkapelle hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen an der Zeppelin Universität gemacht. Zusammengesetzt aus Studenten und unter den Fittichen von Dr. Joachim Landkammer hat sich diese Band entwickelt, wirkte an vielen Veranstaltungen und Aktionen der Uni aber auch darüber hinaus mit einer Art Jazzmusik mit, an der man nicht einfach vorbei hören konnte.

Nun haben alle Studenden irgendwann mal ihr Studium beendet und wenn nicht der passende Nachwuchs an der Uni angenommen wird -- hier fehlen derzeit Drummer und Bassist -- dann sieht es mit der Zukunft der Luftschiffkapelle schlecht aus. Damit sie aber immerhin in Erinnerung bleibt, hatten die Musiker seinerzeit eine Idee. Ein Abschiedskonzert müsse her und das verbunden mit einer Tour durch einige europäische Städte. Was da einst eine fixe Idee war, entwickelte sich, Netzwerke begannen zu wirken und immer mehr Musiker und Interessenten fanden sich zusammen, um an diesem Projekt mitzuwirken. Aus der Luftschiffkapelle ist mittlerweile das Zellpelin Orchestra geworden, aus dem Abschieds-Gig eine Konzertreise durch sechs osteuropäische Länder.

Kultureller Austausch mit Musik steht über diesem engagierten Projekt, das mittlerweile eine eigene Internetseite, Twitter- wie auch Facebook-Seiten hat und dessen Tun sich bis zum Start der Tour auf das Sammeln von Spenden und Sponsoren bezieht. „Wer mitmacht, bekommt von unterwegs auch eine Postkarte“, heißt es und das verspricht spannend zu werden. Spender und Unterstützern ist eine „ehrenvolle Namensnennuing auf unserer Website und einiges mehr“ sicher.

Das Projekt ist schon von der Anlage her außergewöhnlich. Durch Kontakte zu Goetheinstituten, Partner-Universitäten und private Bekanntschaften in Prag, Zagreb, Budapest oder auf der kroatischen insel Krk sind Konzerttermine zustande gekommen, die sich im Laufe der Zeit noch durch den ein oder anderen Auftritt vor Ort ergänzen könnten. So haben die Studenten der Uni in Zagreb ein kleines Musikfestival auf die Beine gestellt, bei dem das Zeppelin Orchestra mitwirken wird.

Der Radiosender Welle20 (www.welle20.de) wird ein Tourtagebuch veröffentlichen, wird immer wieder von verschiedenen Konzerten und Tournee-Orten berichten. Aber auch vor Ort ist eine Gruppe Studenten dabei, die eine Dokumentation dieses Projektes mit Video-Kameras erstellen.

Die Tour beginnt mit einem Konzert auf dem Klangschiff oder in der Musikmuschel am Sonntag, 30. Mai, um 16 Uhr. Wie auch die anderen Konzerte, wird hier kein Eintritt genommen, geboten wird ein Eindruck des umfangreichen Repertoires der Band. Danach steigen die Musiker, Techniker und Dokumentaristen in drei Busse und starten in Richtung Prag.

Wer nun Lust bekommen hat, dieses Musikprojekt zu unterstützen, kann dies mit Hilfe der Internetseite des Zeppelin orchestra unter www.zeppelinorchestra.de oder durch Spenden an das Zeppelin Orchestra, Sparkasse Bodensee, Kontonummer 24550170, Bankleitzahl 690 500 01. Vielleicht schaffen es die Studenten ja, für die Nachwelt einen Konzertfilm, eine Live-Aufnahme oder einfach den Fortbestand der Luftschiffkapelle oder des Zeppelin Orchestra zu sichern. Auch die Schwäbische Zeitung wird über die Tour berichten.