Das Zeppelin Museum lädt zum Mitmachen ein

Die Online-Schreibgruppen zur kommenden Ausstellung „Beziehungsstatus: offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ starten.

Auf www.nextmuseum.io ruft das Zeppelin Museum bis 30. September auf, kreative, literarische Texte, Filme und Bilder mit Bodenseeinspirationen einzureichen. Die Beteiligung auf nextmuseum.io gehört zum Begleitprogramm der Wechselausstellung „Beziehungsstatus: offen. Kunst und Literatur am Bodensee“. Diese wird am 16. Dezember eröffnet. Die Werke, die auf nextmuseum.io veröffentlicht werden, können mittels Voting auch Teil der physischen Ausstellung werden. Einzige Bedingung: Die Beiträge sollten einen Bodenseebezug haben.

Wer noch keinen fertigen Text hat oder einfach gerne mehr schreiben möchte und leider nie dazu kommt, wer keine Lust hat, alleine am Text zu sitzen und zu schreiben und sich einen Austausch übers Schreiben wünscht, der kann nun mit den Schreibgruppen unterstützt werden.

In den wöchentlichen Treffen über Zoom gibt es neue Schreibimpulse und es wird in konzentrierter und geselliger Runde an eigenen Texten (egal ob das Prosa, Kurzgeschichte, Poesie, Drehbuch, Hörspiel, Poetry Slam, Blog,..) gearbeitet.

Die Treffen finden dienstags oder donnerstags statt in einem Zeitraum von vier Wochen. Ein erstes Treffen zum Kennenlernen und zur Einführung in das Format findet an einem der folgenden Termine statt: Donnerstag, 17. Juni, 8.30 bis 10 Uhr und Dienstag, 22. Juni, 17.45 bis 19.15 Uhr.

Um mitzumachen, bittet das Museum um Anmeldung unter Erwähnung des gewünschten Zeitslots bis zum 16. Juni per Mail über: nikeleit@zeppelin-museum.de

Das Format ist kostenlos und steht allen frei, die gerne kreativ schreiben. Digitale Voraussetzungen: Stabile Internetverbindung, Videokonferenzmöglichkeit (Kamera und Mikrofon). Der Workshop findet online per Zoom statt.