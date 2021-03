Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen schließt bis auf Weiteres

Aufgrund der hohen Inzidenz im Bodenseekreis und dem Inkraf treten der Notbremse bleibt das Zeppelin-Museum bis auf Weiteres geschlossen. So kann über die Feiertage und in den Osterferien das Museum nicht besucht werden.

Der digitale Besuch ist jedoch weiterhin kostenfrei von zu Hause aus möglich. In der Mediathek https://www.zeppelin-museum.de/de/digitales/mediathek sind Führungen durch die Ausstellungen, Gespräche mit Künstler und Kurator sowie Podcasts zu Themen rund um das Museum gesammelt. Sie laden zum Hören, Sehen und Genießen ein, heißt es in der Mitteilung. Im Museumsshop ist nach wie vor „Click and Collect“ möglich: https://webshop.zeppelin-museum.de/. Als erstes Haus startete das Zeppelin-Museum einen digitalen Prolog, dem debatorial zur Ausstellung „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit“. Eine Dabattierplattform im digitalen Raum, die zum mit diskutieren einlädt. Das Sujet der bereits vor Corona konzipierten Schau ist brennend aktuell. Die Themenbereiche – Staat und Grenzen, Staat und Nation, Souveränität und Staatsversagen, Staatsgewalt und Staatssymbole sowie Staatsbürgerschaften und Staatenlosigkeit – zeigen in der Krise wie durch ein Vergrößerungsglas die Konflikte der Gegenwart. Das www.debatorial.de wird kontinuierlich um Material und Informationen erweitert.