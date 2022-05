Großputz in der Region: Das steckt hinter der riesigen Aktion

Es soll sauberer werden in der Region. Eine „Seeputzete“ hat es schon des Öfteren gegeben, jetzt organisiert der gemeinnützige Verein Patron in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) unter deren Dachmarke „ECHT nachhaltig“ eine Müllsammelaktion unter dem Titel „Bodensee CleanUP. Dabei soll sowohl das Ufer als auch das Hinterland vom Unrat befreit werden.

Dafür sind die Organisatoren auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Die Aktion startet am Donnerstag, 5. Mai, und endet am Samstag, 7. Mai, mit einem Event an der Musikmuschel der Häfler Uferstraße und einem Konzert in Wasserburg.

Sammeln sollen alle

Die Idee der Bodensee CleanUp-Days ist recht einfach: Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, Bekannte und/oder Nachbarn bilden eine Gruppe, die sich an einem oder an allen Tagen beteiligen möchten. Die Teams dürfen sich einen Namen geben und dabei eine selbst gewählte Route festlegen.

Das Wo spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Gleich ob es sich dabei um ein Uferstück handelt, das Zeppelin Dorf gemeint ist oder lieber in Tettnang oder am Gehrenberg gesammelt werden soll – das legen die Teilnehmer fest und tragen diese Tour in die „CleanUP-Karte“ ein.

Am Ufer finden sich nicht nur Muscheln. Der Müll soll aufgesammelt werden. (Foto: DBT)

Jeder kann sich dann eine „CleanUP-Kit“ an einer der 26 Ausgabenstellen entlang des Bodensees abholen. Im Set sind eine recyclebare und wiederverwendbare Gewebetasche sowie eine Edelstahlzange enthalten. Die Abgabestellen, wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll, sind in der „CleanUP-Karte“ zu finden. Sämtliche Informationen sowie die Anmeldung sind auf den unten genannten Internetseiten zu finden.

200 Bodenseeschüler

Es sollen aber nicht nur Privatleute angesprochen werden. Auch Gruppen von Vereinen und Schulen sollen und dürfen sich beteiligen. „Die Bodenseeschule hat sich mit sieben Klassen angemeldet. 200 Schüler werden sich an den CleanUp-Days beteiligen“, freut sich Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT. Die Starterstes würden in diesem Fall in die Schule geliefert, damit die Schüler direkt durchstarten können.

Sollten sich noch mehr Schulklassen beteiligen wollen, können sich diese direkt bei der DBT anmelden, damit die Sets auch geliefert werden können.

Mehr als Müllsammeln

Die CleanUp-Days sollen mehr sein als nur eine reine Müllsammelaktion. „Es ist ein Gemeinschaftserlebnis und es bietet die Möglichkeit, andere Menschen kennen zu lernen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen“, sagt Marina Mayer, Projektansprechpartnerin bei Patron.

Der Verein hat bereits im Schwarzwald, Vorarlberg und im Allgäu Müllsammelaktionen durchgeführt. Bis jetzt seien schon 28 Touren angemeldet worden. „Das ist sehr viel“, weiß Martina Mayer aus Erfahrung und hofft jetzt auf zahlreiche weitere Beteiligungen.

Neben der Tatsache, dass die Natur vom Müll befreit wird, „ist es uns ein großes Anliegen, Einheimische und Gäste für die Müllproblematik am Bodensee zu sensibilisieren und über die CleanUp Days hinaus ein Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit der Natur zu schaffen“, sagt Simon Albert von der DBT.

Gute Tat belohnt

Die gute Tat des Müllsammelns soll belohnt werden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat die Chance, nach Abschluss der Veranstaltung hochwertige Preise aus einem Gewinnspiel zu gewinnen. Verlost werden Preise zahlreicher ECHT nachhaltig Partner der DBT, ein Camping-Urlaub und ein Trekking Rucksack des Partners Vaude.

Der Abschluss der CleanUP-Days am Bodensee wird im Rahmen zweier Events am Samstag, 7. Mai, gefeiert. Von zwölf bis 16 Uhr laden die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH und der PATRON e.V. alle Teilnehmenden und Interessierten zur „Musikmuschel“ an der Uferpromenade in Friedrichshafen ein. Gestaltet wird der Nachmittag von Partnern der Marke ECHT nachhaltig.

Schmuck aus Glas

Unter anderem gibt Amelie Prokop von „Viele kleine Dinge“ Tipps für einen nachhaltigen Alltag. Darüber hinaus haben die Besucher die Chance, Marlene Grüner vom Projekt Seeglas, bei der Herstellung von Schmuck aus gesammelten Glasscherben über die Schulter zu schauen. Am Samstagabend gibt es Musik in Wasserburg.

In Kooperation mit der Surfschule Wasserburg organisiert der Patron e.V. zwei Konzerte am Bodenseeufer: Singer & Songwriter Daniel Avens aus dem Allgäu gibt Teile seines ersten Albums zum Besten. „Zimmer90“, ein Newcomer Trio aus Stuttgart, präsentiert einen Mix aus Indie- und Electro-Pop. Seine Debüt Single, die im April 2020 veröffentlicht wurde, hat innerhalb kürzester Zeit über 1,5 Millionen Aufrufe auf Spotify erzielt. Die musikalischen Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr und enden gegen 21 Uhr.

