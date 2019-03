„Das wird ein Spiel auf Augenhöhe geben“

Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga Süd/West empfangen die Sportkegler der Sportfreunde Friedrichshafen als Tabellenzweiter den punktgleichen Spitzenreiter SKC Unterharmersbach. Spielbeginn am Samstag, 9. März, in der Häfler Bodenseesporthalle ist um 15.30 Uhr. Vor dem Topduell sprach Peter Schlefsky mit Sascha Platschek über die Erfolgsaussichten.

Nach dem Aufstieg zur 2. Bundesliga läuft es auch in der neuen Saison recht gut. War es absehbar, dass die Sportfreunde erneut ganz oben werden mitspielen können?

Das gesteckte Saisonziel lautete: Erst mal schauen, was kommt und wie das Zusammenspiel gelingt. Wobei wir den Kader mit Lukas Funk aus Aulendorf nochmals verstärken konnten. Natürlich spielt da auch das Überraschungsmoment als Aufsteiger, den man nicht so richtig auf der Rechnung hat, hinein. Interessant ist, dass mit Unterharmersbach und Friedrichshafen derzeit zwei Aufsteiger an der Tabellenspitze und mitten im Meisterschaftsrennen stehen.

Zum vorletzten Spieltag am Samstag am Bodensee treffen beide Titelanwärter aufeinander. Eine vorentscheidende Begegnung, oder?

Natürlich. Wer hier gewinnt, hat einen Sieg voraus. Danach entscheidet der abschließende Spieltag, wer ganz oben landen wird. Nur der Erstplatzierte kann am Ende das Aufstiegsrecht wahrnehmen.

Sollten die Sportfreunde Meister werden, steigen sie dann sofort in die 1. Liga auf?

Nein. Denn in Deutschland gibt es insgesamt vier zweite Sportkegel-Ligen. Jetzt steht schon fest, dass zwei Teams aus der 1. Bundesliga am Saisonende herunterkommen. Das heißt, zwei Plätze wären dann frei. In diesem Fall werden die vier Erstplatzierten in einem Viererturnier im Modus Jeder gegen Jeden die beiden besten Teams ausspielen, die dann aufsteigen.

Würde sich die Häfler Mannschaft einen Aufstieg überhaupt zutrauen? Damit verbunden wären ja zusätzliche Aufwendungen und Strapazen.

Zutrauen würden wir uns das auf alle Fälle. Was die Fahrten zu Auswärtsspielen betrifft, geht es dann zwar zwei- oder dreimal nach Ostdeutschland. Ansonsten hält sich das Ganze jedoch in Grenzen und überschaubarem Rahmen, zumal wir ohnehin jetzt schon in der 2. Liga teils weite Reisen auf uns nehmen müssen – etwa bis zum Bayrischen Wald.

Hat die Erfolgsserie der vergangenen Jahre, als man von der Bezirksliga bis hinauf in die 2. Bundesliga durchmarschiert ist, auch zu einem vermehrten Zulauf bei der Sportkegeljugend im Verein geführt?

Wir haben im vergangenen Sommer eine neue Jugend gegründet. Natürlich lockt die Möglichkeit, bei uns höher zu spielen, den ernsthaft am Kegelsport interessierten Nachwuchs. Einer von ihnen ist auch schon zu einem U14-Sichtungslehrgang eingeladen worden.

Wie viele Mitglieder umfasst die Sportkegelabteilung bei den Häfler Sportfreunden?

So um die 50 bis 60 passive wie auch aktive Mitglieder, die sich über die Altersklassen verteilen. Immer wieder schnuppern Jungs oder Mädchen beim Training rein.

Nochmals zurück zum Topspiel der Sportfreunde am Samstag gegen Unterharmersbach: Erwarten Sie viele Zuschauer und Gästefans?

Volle Hütte. Mal sehen, ob wir überhaupt die Eingangstüren zur Kegelbahn geschlossen bekommen (lacht). 50 Anhänger aus Unterharmersbach werden mit einem Fanbus anreisen. Auch werden sich Interessierte aus den umliegenden Vereinen wie Ailingen, Kehlen oder Aulendorf die Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Im Hinspiel in Unterharmersbach kassierte Friedrichshafen eine Niederlage. Was zeichnet den Gegner aus dem Schwarzwald vor allem aus? Und wie groß sind die Gewinnchancen am Samstag?

Das Team aus Unterharmersbach ist eingespielt, sehr stark aufgestellt und verfügt auch über einen sehr guten zweiten Kader. Mit Koell und Schmitt treten zwei französische Nationalspieler gegen uns an. Mit dabei sein wird auch Axel Schondelmaier, der mit Zerbst die Champions League gewinnen konnte und auch schon Vize-Weltmeister war. Er ist auch Mitglied im deutschen Nationalkader und ein sehr erfahrener Spieler. Ich denke, dass das ein Spiel auf Augenhöhe geben wird.