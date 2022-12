Das Winterprogramm 2022/23 steht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei unplanbaren Jahren kann die Skiabteilung des VfB endlich wieder voll durchstarten.

Nachdem der Winter mit einer Nikolaus-Wälderbähnle-Fahrt und dem Besuch des herrlichen Adventsmarkts in Schwarzenberg begrüßt wurde, freuen sich jetzt alle auf die Skisaison.

Für alle interessierten Kinder und Jugendlichen bieten wir vom 28. bis 30. Dezember unseren traditionellen 3-Tages Ski- und Snowboardkurs im Skigebiet Hochhäderich an. In kleinen Gruppen können die Kinder individuell und zielgruppenorientiert unterrichtet werden. Die Bambini, Kinder ab vier Jahren, werden an drei halben Tagen spielerisch an das Skifahren herangeführt. Wie immer können wir auch dieses Jahr wieder einen täglichen Bustransfer ins Skigebiet anbieten. Die Plätze im Bus sind auch für Begleitpersonen buchbar. Alle Informationen gibt es auf unserer Homepage unter www.vfb-ski-und-bergsport.de – dort könnt Ihr euch auch gleich online anmelden.

Im Januar findet dann das erste Kinder- und Jugendwochenende ab acht Jahren auf unserer Vereinshütte in Schwarzenberg statt. Tagsüber macht Ihr mit unseren motivierten Ski- und Snowboardlehrern die Pisten am Bödele unsicher, abends erlebt Ihr gemeinsam den Hüttenzauber.

Parallel findet an diesem Wochenende am Bödele ein 2-Tages Kinder- und Jugendskikurs statt. Hier können auch Teilnehmer des Kinder- und Jugendwochenendes mitmachen.

Gleich darauf, Mitte Februar, können die Erwachsenen ihr Können beim Erwachsenen-Skikurs am Bödele verbessern. Sowohl für Anfänger, routinierte Skifahrer als auch für Wiedereinsteiger gibt es den passenden Unterricht in kleinen Gruppen, in denen die Skilehrer individuell auf ihre Teilnehmer eingehen können.

Weitere tolle Programmpunkte sind das Rodelwochenende, die Familienfreizeit, für Senioren mehrere Tage Schneeschuhwandern auf unserer Hütte, sowie zahlreiche Skitouren.

Wir freuen uns auf Euch und einen hoffentlich schneereichen Winter.