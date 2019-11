„Eine richtig coole Idee.“ Mit dieser Einschätzung hat der neunjährige Marlon Jost aus der 3a der Klufterner Grundschule den Nagel auf den Kopf getroffen. Eine kleine blaue Edelstahlkugel als Symbol für den „blauen“ Planeten Erde hat er wie seine Mitschüler am gleichen Morgen von Bernd Caesar geschenkt bekommen. Und nach Schulschluss steht er am Nachmittag zusammen mit seiner Mutter fast ehrfürchtig vor der vergleichsweise riesigen Sonne mit einem Durchmesser von 1,39 Metern, die aus Cortenstahl im Maßstab 1: 1 Milliarde gefertigt ist.

Sie hat seit einigen Tagen auf dem Schulhof ihren festen Platz gefunden und wird in den kommenden Monaten zum Ausgangspunkt des Klufterner „Planetenwegs“, der am Ende eine Länge von rund 4,5 Kilometern aufweisen wird allen Besuchern die Entfernungen und Dimensionen unseres Sonnensystems begreifbar und im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar machen soll.

Für Bernd Caesar geht mit diesem Bürgerprojekt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Vor rund 30 Jahren hatte der inzwischen pensionierte Raumfahrtingenieur beim Urlaub im dänischen Jütland einen Planetenweg entdeckt und war davon sofort begeistert. „Etwas Ähnliches auch in Kluftern umzusetzen, ging mir nicht mehr aus dem Kopf“, sagt er heute. Bis zur tatsächlichen Realisierung sollte aber noch einige Zeit vergehen. Bereits 2011 hatte Caesar Angebote bei Gießereien eingeholt, um damit auch die eventuell benötigte Investitionssumme auszuloten.

Die Fertigstellung wird im Herbst 2020 angestrebt. Nach derzeitiger Einschätzung muss mit Gesamtkosten in Höhe von 30 000 bis 35 000 Euro gerechnet werden. Aus dem Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement sind bis zu 20 000 Euro zugesagt, auch aus der Großindustrie sind Spendengelder avisiert. „Außerdem wollen wir durch Eigenleistungen das unsere dazu beitragen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten“, ist sich Bernd Caesar zusammen mit seinen Mitstreitern einig.

Von der Sonne werden es im Endausbau 58 Meter bis zum Merkur sein, zur Venus immerhin schon 108 Meter – und kurz vor dem Lipbach wird man nach 149 Metern auf die winzig kleine Erde treffen. Ganz in der Nähe dann der Mond auch als Bronzeminiatur auf einer Granitstele. Schon etwas weiter laufen muss man zum Mars und zum Jupiter oder zum Saturn, der samt seiner Ringe in der Nähe des Waldkindergartens zu finden sein wird. Wer bis zum Uranus wandern will, muss immerhin schon knapp drei Kilometer unter seine Beine nehmen. Und nach 4,5 Kilometern wird man den Neptun auf der Höhe des Sportplatzes an der Lettenstraße erreichen.

Das Weltall in eineinhalb bis zwei Stunden gemütlich durchwandern und sich dabei über die unglaublichen Größenordnungen seine ganz eigenen – vielleicht spirituell-philosophischen – Gedanken machen? Genau darum geht es nach Ansicht von Bernd Caesar. „Einfach ein begeisterndes Projekt, hinter dem der gesamte Ortschaftsrat steht“, sagt auch Ortsvorsteher Michael Nachbaur.

Dass auch bereits die Grundschüler ganz angetan vom Planetenweg sind, das bestätigt Schulleiter Tilo Weisner. „Die Mädchen und Jungs waren heute bei der Vorstellung des Projekts durch Bernd Caesar voll bei der Sache und haben bewiesen, dass sie schon eine Menge über Planeten und Sonnensystem wissen“, berichtet er. „Nicht zuletzt fügt sich der Planetenweg auch wunderbar in das Gesamtkonzept des Ortsrundwegs ein“, freuen sich auch dessen Koordinatoren Gunar Seitz und Ragnhild Becker.