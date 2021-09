Das Weinfest am Schloss fällt aus und soll künftig am Muttertag stattfinden

Schweren Herzens haben das Weingut Herzog von Württemberg und der Elferrat Friedrichshafen das Häfler Weinfest am Schloss abgesagt. Der Corona-Lage und insbesondere den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und Auflagen sei es geschuldet, dass das Fest am 3. Oktober nicht stattfinden könne, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Künftig soll das Weinfest am Schloss immer am Muttertag im Mai stattfinden.

Gesundheit steht im Vordergrund

Zwar würde es die derzeitige Pandemielage möglicherweise zulassen, das Fest auszurichten. Aber zum Zeitpunkt, als organisatorische Weichen gestellt und Verträge abgeschlossen werden mussten, sei das Ganze noch viel unübersichtlicher gewesen, schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung. Planungssicherheit habe es zu diesem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise gegeben. „Für uns steht die Gesundheit der Mitarbeitenden sowie die unserer Gäste im Vordergrund, weshalb wir diese Entscheidung getroffen haben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mammutbaumholz wird versteigert

Künftig soll das Weinfest am Schloss immer am Muttertag stattfinden, erstmals am 8. Mai 2022 - und mit einer Versteigerung als besonderem Programmpunkt. Im Schlosspark Friedrichshafen wuchs 165 Jahre ein prachtvoller Mammutbaum. Die Samen hatte der württembergische König Wilhelm II direkt aus Kalifornien importiert. Zwei Weltkriege hat der Baum überlebt, doch im Juni 2021 fiel er einem heftigen Sturm zum Opfer. Er entwurzelte, fiel um und war nicht mehr zu retten. Das wertvolle Holz wird derzeit aufbereitet, gelagert und gesägt. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, hat sich Carl Herzog von Württemberg zu seinem 85. Geburtstag dazu entschlossen, das Holz zu verkaufen, einen Teil davon zu versteigern und den gesamten Erlös einem guten Zweck zu spenden. Die Versteigerung wird nun im Rahmen des nächsten Häfler Weinfests am Schloss stattfinden.