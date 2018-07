Das war´s: Der Seehas ist wieder im Tiefseemöhrenfeld

Der Seehas ist wieder zu Hause im See. Dahin zurück brachte ihn am Montagabend die Wasserschutzpolizei in Begleitung des Seehasenfestkomitees. Lange blickte der Seehas fast ein bisschen sehnsuchtsvoll zurück ans Ufer, wo die Häfler ihm winkten und mit den grün-weißen Fahnen wedelten. Der gesamte Gondelhafen war voller Menschen, die den Seehas ein letztes Mal für dieses Jahr sehen wollten. Vor Abfahrt bedankte er sich bei den Häfler Kindern: „Ihr seid die besten Kinder, die sich ein Seehas und die Stadt Friedrichshafen wünschen können“, sagte er. Die Kinder feierten ihren Seehas wie einen Popstar. „Seehas, wir lieben dich“, riefen sie von der Hafenmauer aus und kreischten. Der Seehas schien daran längst gewöhnt zu sein, gelassen winkte er seinen Fans, die ihm zum Abschied noch einen Korb voller Möhren überreichten. Nun beginnt eine ruhigere Zeit für den Seehas. Ein Jahr lang hat er Zeit, sich zu erholen und seinen Freunden im See davon zu erzählen, wie die vergangenen Tage in Friedrichshafen für ihn waren. Nächstes Jahr kommt er wieder zurück zu den Häfler Kindern, überreicht ihnen den Hasenklee und streift durch Friedrichshafen. Foto: sapo