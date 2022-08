Das waren die Top-Themen der Woche am Bodensee

Edeka wird umgebaut: In den ersten Stock ziehen 13 Outlet-Läden

Der Lebensmittelmarkt Edeka Baur räumt den ersten Stock des Kaufhauses am Romanshorner Platz, bleibt aber Mieter des Erdgeschosses. Dafür ziehen in die erste Etage 13 Outlet-Läden ein. Eigentümerin des Gebäudes mit 7000 Quadratmetern Fläche ist die Rumishorn GmbH. Die sechs Gesellschafter, zu denen der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther gehört, nehmen mehrere Millionen Euro in die Hand, um den Plan zu realisieren. wie Tanja Poimer für DIESEN Artikel recherchiert hat.

FSJler dringend gesucht - Noch sind viele Stellen ab September frei

Sozialen Einrichtungen in Lindau und Friedrichshafen fehlen FSJler. Teilweise sind bislang gar keine oder nur wenige Bewerbungen eingegangen. Dabei startet das Freiwillige Soziale Jahr zum 1. September. Die Einrichtungen sind oftmals auf die jungen Menschen angewiesen. Bleiben Stellen frei, so bedeutet das eine große Herausforderung, wie HIER zu lesen ist.

FSJ, FÖJ oder BFD? In welchen Punkten sich diese Freiwilligendienste voneinander unterscheiden.

Nach Entscheidung im Gemeinderat: Jetzt ist offenbar ein Bürgerbegehren zur Albert-Merglen-Schule in Planung

Nach langer Diskussion und teilweise heftigen Streits hatte der Gemeinderat Ende Juli eine Entscheidung gefällt: Die Albert-Merglen-Schule wird neu gebaut – und zwar "auf der grünen Wiese", auf einem Grundstück beim Friedhof. Gegner dieses Plans hatten das scharf kritisiert und auf den Umweltschutz verwiesen. Nun regt sich offenbar weiterer Widerstand. Die Stadt bestätigt, dass Unterlagen zu einem Bürgerbegehren eingegangen sind. Das Ziel: Am Ende sollen alle Bürger Friedrichshafens entscheiden, welcher Standort es wird, berichtet Florian Peking in DIESEM Artikel schreibt.

„Die meisten gießen viel zu oft“: Garten-Experte gibt Tipps bei Hitze und Trockenheit

Der Tettnanger Saatgut-Retter Patrick Kaiser betreibt 14 Flächen, auf denen er historische Gemüsesorten vermehrt – doch gegossen wird dort das ganze Jahr über nicht. Er erklärt HIER, wie die Pflanzen sich selbst mit Wasser versorgen und gibt Tipps für den Anbau im eigenen Garten.

14-jähriger Meckenbeurer sorgt mit seinem musikalischen Talent für Furore

Beim Häfler Kulturufer ist Leon Ummenhofer ganz spontan als „John Leon“ aufgetreten und hat die Menge begeistert. Der Teenager hat schon zwei eigene Alben geschrieben und verbringt jede freie Minute an seinem Klavier. Bald wird er auch im TV zu sehen sein.

Lindau soll ein neues Tagungshotel bekommen

Die Stadt ist auf Einnahmen aus Grundstücksverkäufen angewiesen. Das hat die Diskussion um die Bebauung der Hinteren Insel deutlich gemacht. Nun steht fest, was mit dem Limare-Grundstück passiert: Dort soll ein Tagungshotel mit mindestens 120 Zimmern entstehen, wie Yvonne Roither für DIESEN Bericht recherchiert hat.