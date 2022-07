Das waren die Top-Themen der Woche am Bodensee

Frisch gekieste Waldwege: Notwendigkeit oder Gefahr?

Beschwerden gab es über den Zustand der Wege im Brochenzeller Wald. Frisch aufgekiest waren sie einige Zeit lang und an einigen Stellen für Walker, Radfahrer und Reiter schwer passierbar. Dass dies nur eine "Momentaufnahme" war, heben die Zuständigen bei Forst BW hervor. Immerhin bringen sie 2022 rund 40 000 Euro für die Wegeinstandsetzung auf, berichtet unser Redakteur Roland Weiß in DIESEM Artikel.

Erstmal keine Poller am Lindauer Seehafen – Dafür gibt es jetzt eine neue Idee

Nachdem seine Kolleginnen und Kollegen reihum verkündet hatten, dass sie Poller am Seehafen nicht für notwendig halten, meldete sich Stadtrat Andreas Reich zu Wort. Er habe ein Problem mit der Sitzungsvorlage, sagte er. „Und der Wiedergabe unseres Antrags.“ Denn den Freien Wählern sei es am Hafen nicht vornehmlich darum gegangen, Verkehr zu reduzieren. „Es ging uns um Sicherheit“, sagte Reich. Darum habe seine Fraktion Ende 2018 auch einen Antrag für Anti-Terror-Poller gestellt. Doch dieses Detail ist auf dem Weg offenbar verloren gegangen. Dafür kam in der Sitzung eine neue Idee auf den Tisch: Auch die Grub könnte bald mit Pollern versehen werden, die den Verkehr abhalten sollen, berichtet Redaktionsleiterin Julia Baumann in DIESEM Artikel.

Disziplinierte Schüler

Etwa 432 ukrainische Kinder und Jugendliche lernen an Schulen im Bodenseekreis Deutsch. Die Ludwig-Dürr-Schule ist in Friedrichshafen organisatorischer Ansprechpartner, was die sogenannten Vorbereitungsklassen (VKL) angeht. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind zwei weitere Klassen hinzugekommen. Diszipliniert lernen die jungen Leute die neue Sprache und ihre Schriftzeichen. Gleichzeitig geben sie einander Halt, denn alle bangen um Freunde und Verwandte, die zurückgeblieben sind. Der 16-jährige Vladysla sowie die beiden 15-jährigen Khrystyna und Kateryna ließen unsere Redakteurin Sandra Philipp in DIESEM Bericht an ihrer Fluchtgeschichte teilhaben.

Die Ludwig-Dürr-Schule zeigt, wie ukrainische Schüler Deutsch lernen

Hannah Danner gibt jetzt Kindern und Familien Rückendeckung

Hannah Danner steht seit 16 Jahren im Tor des SV Achberg. Gibt ihren Fußballerinnen Rückendeckung, coacht und motiviert sie vom Fünf-Meter-Raum aus. Ihren neuen Job als Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte von Achberg versteht sie ähnlich. Auch hier hält sie nichts von Alleingängen und setzt ganz aufs Team. Sie will mit ihrem Angebot „niemanden ersetzen, sondern ergänzen“, erzählte sie in DIESEM Interview mit Redakteurin Yvonne Roither.

Tettnang ist unter den 30 stärksten Kleinstädten in ganz Deutschland

Eine Studie zeigt: Unter den insgesamt fast 900 Kleinstädten in der Bundesrepublik hat Tettnang einen sehr guten Stand. Eine starke Wirtschaft, ein hohes Durchschnittseinkommen, investitionsfreudige Unternehmen. Der Studienautor Henner Lüttich sagt, dass die Stadt „eigentlich bei fast sämtlichen Stärke-Indikatoren recht gut aufgestellt ist“. Eine Schwäche gibt es allerdings, schreibt Redaktionsleiter Mark Hildebrandt in DIESEM Text.

Das Zeppelin-Museum braucht eine Erweiterung

Das Zeppelin-Museum platzt aus allen Nähten. Nur ein kleiner Bruchteil der Technik- und Kunstsammlung kann dauerhaft ausgestellt werden. Zudem fristet die Darstellung der Industriegeschichte Friedrichshafens ein Schattendasein. Ein Erweiterungsbau könnte das Zeppelin-Museum zukunftsfähig machen. Aber den hat der Gemeinderat bereits Ende 2018 genehmigt, ohne dass dieser Beschluss Folgen gehabt hätte, berichtet Redakteur Harald Ruppert in DIESEM Text.