Das waren die Top-Geschichten der Woche: Was die Menschen am See bewegt hat

Erfolgreich trotz vieler Rückschläge: Was wir von einem Nobelpreisträger lernen können

Gegen alle Theorie: Weil er eine naturwissenschaftliche Grenze nicht hinnehmen wollte, wurde Stefan Hell lange Zeit belächelt und dann Chemie-Nobelpreisträger. Was man von ihm lernen kann, verrät er uns in diesem Interview.

Tödlicher Messerangriff in Kressbronn: Tatverdächtiger war bekannt

Der 31-jährige Mann, der am Sonntagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kressbronn mit einem Messer einen 38-jährigen Syrer getötet und fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt haben soll, ist erst vor wenigen Wochen von der Polizei ins Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau gebracht worden, nachdem er andere Bewohner mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand bedroht hatte.

Eine Frage, die nun viele Menschen beschäftigt: Warum hat man ihn dort nicht behalten oder gleich in Untersuchungshaft gesteckt? Jens Lindenmüller versucht in diesem Text Antworten auf diese Frage zu finden.

Für geplante Zufahrten hagelt es Kritik

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter in Lindau derzeit so, wie die Erschließung des Gleisdreiecks. Klar ist eigentlich nur, dass es dort eine Zufahrt ohne Schranken geben muss. Zur Auswahl stehen zwei Möglichkeiten – und beide sind umstritten.

Und dann ist da noch ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1969, den Bahn und Stadt unterschiedlich interpretieren. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Hier geht es geschwächten gefiederten Gästen in Meckenbeuren gut

Immer wieder verlassen junge Vögel verfrüht das Nest und sind auf Hilfe angewiesen. Auch die Hitze der vergangenen Wochen dürfte dazu beigetragen haben. Christel Schmid und Werner Halder nehmen sich mit Feingefühl und Expertise gefährdeten Jungvögeln an.

Allerdings muss die junggebliebene 80-Jährige nun aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, wie Roland Weiß beim Vor-Ort-Termin erfahren hat.

So viel Leistung wie ein Golf GTI: Erstes Bodensee-E-Schiff läuft vom Stapel

Bis 2035 wollen die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) klimaneutral sein. Ein erster Schritt ist jetzt gemacht. Man spart jetzt 30 000 Liter Diesel pro Jahr ein. Der Co2-Fußabdruck der BSB wird dadurch aber erstmal nur zwei Prozent kleiner.

Wo das erste vollelektrisch betriebene Schiff der BSB unterwegs sein wird und warum es nur 150 KW hat, darüber schreibt Alexander Tutschner in DIESEM Text. Also etwa soviel Leistung wie ein Golf GTI.

Schlichtung läuft: Idylle unterm Kirchturm von St. Gallus in Tettnang ist getrübt

Am Pfingstsonntag kommt es während des Gottesdienstes zu einem Vorfall, der viele verwundert zurücklässt und auf tiefe Gräben innerhalb der Kirchengemeinde hinweist.

Die Information, dass Kirchenmusikdirektor Georg Grass hinwerfen will, sorgt für große Besorgnis in der Gemeinde. Mittlerweile laufen Mediationsgespräche mit offenem Ausgang, wie Mark Hildebrandt HIER zusammenfasst.