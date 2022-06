Das waren die Top-Geschichten der Woche

Klimawandel bedroht Moore in Lindau

Für Isolde Miller ist es Beruf und Berufung zugleich: Sie ist seit langen Jahren Gebietsbeauftragte für Moore, Tobel und Bodenseeufer im Kreis Lindau. Insbesondere die Moore hält die Naturschützerin „für ein total spannendes Thema“. Weil die Feuchtgebiete sehr unterschiedlich aussehen und in vielfacher Weise zum Klimaschutz beitragen, wie in diesem TEXT nachzulesen ist.

Zwei junge Männer sterben bei schrecklichem Unfall auf B31

Der damals 23-Jährige hatte Drogen genommen, war zu schnell unterwegs und besaß keinen Führerschein. 2020 krachte er gegen einen Lkw, sein Auto ging in Flammen auf - seine Mitfahrer starben. Nun wurde er verurteilt. Doch im Prozess blieben Fragen offen, wie Anke Kumbier HIER schreibt.

Kein Scherz, sondern Straftat

Nach Drohungen im Klassenbuch zeigt die Polizei in Meckenbeuren Präsenz. Rund ums Rathaus und Bildungszentrum in Buch patrouilliert sie den Dienstag über - auch wenn die Bedrohungslage als "gering" eingeschätzt wird. Hintergrund scheint ein gefährlicher Online-Trend rund um sogenannte Challenges zu sein, bei dem sich die Polizei freilich in Schweigen hüllt. Die Sorge vor Nachahmern drückt sie, berichtet Roland Weiß in seinem ARTIKEL.

Das Programm für das Kulturufer in Friedrichshafen steht

Zwei Jahre war wegen Corona Pause, doch diesen Sommer kehrt das Kulturufer zurück. Frischer, frecher und flotter soll es sein. Die Eröffnung am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr im großen Zelt übernimmt deshalb Eko Fresh. Der multikulturelle Rapper und Schauspieler passe zu Friedrichshafen, finden die Veranstalter. Und es gibt noch weitere Neuerungen – auch was die Örtlichkeiten angeht, berichtet Tanja Poimer in ihrem Überblick.

Wehende Fahnen für den Lindauer Löwen

Künstlerin verhüllt Lindaus Wahrzeichen:Seit 166 Jahren blickt er aufmerksam über den See, nun ist der Blick des Lindauer Löwen getrübt. Der Grund sind rote Stoffbahnen, die ihn teilweise verhüllen. Über eine spektakuläre Kletteraktion schreibt Christian Flemming in DIESEM Artikel.

Verdächtiges Paket in Tettnangs Post

Einige Stunden lang dauerte am Dienstag die Absperrung in Tettnang. Jemand hatte Geräusche aus einem herrenlosen Paket gehört und die Polizei informiert. Anwohner mussten ihre Fenster geschlossen halten. Als die Spezialisten das Paket am Ende öffneten, wartete auf sie eine besondere Überraschung, wie HIER nachzulesen ist.