Das waren die Themen der Woche am Bodensee

Aufzug am Lindauer Bahnhof bleibt oft stecken

Der neue Bahnhof Reutin war gerade eröffnet, da war der Aufzug schon kaputt. Die Bahn musste ihn sperren, immer wieder, über mehrere Tage. Mittlerweile fährt der Aufzug wieder, bleibt aber regelmäßig stecken. Die „Kinderkrankheiten“ des Aufzugs seien nun beseitigt, hieß es von Seiten der Bahn vor zwei Wochen, als der Bahnhof Reutin als „barrierefrei“ ausgezeichnet wurde. Doch offenbar war zu diesem Zeitpunkt die Ursache für die „Kinderkrankheiten“ noch gar nicht gefunden, wie Redaktionsleiterin Julia Baumann für diesen Artikel in Erfahrung gebracht hat.

So sah der neue Bahnsteig in Reutin im Jahr 2020 aus, als er noch nicht ganz fertig gestellt war.

Autofahrer steht vor Gericht, aber ist „zu langsam“ für Raserparagraf

Seit 2017 stellt der so genannte Raserparagraf illegalen Autorennen unter Strafe, und seitdem sorgt dieser Paragraf 315d des Strafgesetzbuchs unter Juristen für Diskussionen. Umstritten ist insbesondere jener Passus, wonach der Straftatbestand des verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch durch einen einzelnen Raser erfüllt werden kann, also ohne einen Gegner. Warum das umstritten ist, zeigt der Fall eines jungen Mannes, der am Montag in Tettnang vor Gericht stand, weil er auf dem Weg zu einer Shisha-Bar in Friedrichshafen das Gaspedal des 340-PS-Daimlers seines Vaters zu weit nach unten gedrückt hatte. Jens Lindenmüller berichtet in diesem Text darüber.

Gemeinderat zögert: Tettnang soll vorerst nicht „Hopfenstadt“ heißen

Tettnang ist weit über die Region hinaus für seinen Hopfenanbau bekannt. Die Grünen-Fraktion hatte deshalb vorgeschlagen, dass Tettnang die offizielle Zusatzbezeichnung "Hopfenstadt" bekommen soll. Grundsätzlich sind fast alle im Gemeinderat dafür. Trotzdem kommt der Namenszusatz erstmal nicht, wie Linda Egger in diesem Artikel berichtet .

Partymeile im Naturschutzgebiet?

Um die Natur zu schützen und seltenen Vogelarten ruhige Brutzeiten zu ermöglichen, wurde im vergangenen Jahr ein Steg in der Reutiner Bucht gebaut. Trotzdem übersteigen Leute die Absperrungen, machen Grillpartys und hinterlassen ihren Müll. Allein in diesem Jahr hat es schon zwei Anzeigen gegeben. Die Stadt sieht die Maßnahme dennoch nicht als gescheitert. Naturschützer finden, dass die Wirkung noch nicht ausreichend ist, wie sie Ronja Straub für diesen Bericht erzählten.

Ukraine-Krieg als Thema im Unterricht

Was passiert, wenn auch wir angegriffen werden? Nicht nur Erwachsene beschäftigt der Krieg, auch die Jüngsten haben Ängste und Fragen. Nachzulesen ist das in diesem Artikel von Svenja Helfers.

Im Frühjahr wurden die Regeln des Öfteren missachtet

Hiobsbotschaft für Eltern: Kita verzögert sich um drei Jahre

Ein neuer fünfgruppiger Kindergarten ist für Liebenau zwingend. Im zweiten Jahr der Planung zeigt sich: Die Buben und Mädchen im Oberen Bezirk müssen noch warten. Nicht wie erhofft schon 2024/25 werden sie eine neue Anlaufstelle haben, sondern erst 2027/28. Dass es ein Bauleitverfahren braucht, zeichnet sich offenbar jetzt erst ab, berichtet Roland Weiß hier.