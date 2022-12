Das war knapp: Frau wird am Flughafen Friedrichshafen kontrolliert – und kommt fast in den Knast

Noch mal Glück gehabt: Eine 32-jährige Frau ist am Samstag in Friedrichshafen nur knapp dem Gefängnis entgangen. Wie die Polizei mitteilt, war sie mit einem Flug aus Tirana am Bodensee-Airport angekommen.

Dort vollstreckte die Bundespolizei bei der Einreisekontrolle einen offenen Haftbefehl gegen sie. „Die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte die albanische Staatsangehörige seit Februar 2021 aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichts Memmingen wegen unerlaubten Aufenthalts“, schreiben die Beamten.

Die in dem Urteil verhängte Straße hatte die Frau bisher nicht gezahlt. Ihre in Deutschland lebende Schwester, die ebenfalls vor Ort war, beglich aber die offene Gesamtsumme von rund 1000 Euro – und bewahrte die 32-Jährige so vor einem Gefängnisaufenthalt, heißt es in der Mitteilung.