Bürgermeister Andreas Köster hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich zum Pokalfinale der Häfler Volleyballer zu fahren. Kurz vor dem Anpfiff in Mannheim begrüßte er fast jeden mitgereisten Fan – es waren fast 300 an der Zahl – mit Handschlag. Während die Bühler am gestrigen Sonntag zahlenmäßig überlegen waren (1000), machten die Häfler in der SAP-Arena ordentlich Stimmung. Am Ende siegte der VfB vor 1354 Zuschauern mit 3:0 25:20, 25:8, 25:21. Die Mannschaft feierte damit ihren 15. Pokalsieg.

Jeder gelungene Ballwechsel wurde im Fanblock frenetisch gefeiert. „Es war ein unglaublich gutes Spiel unserer Mannschaft. Aber die ganze Saison ist unglaublich“, sagte der Fanbeauftragte Rudi Krafcsik. Und Krafcsik richtete seinen Blick dabei auch in Richtung Berlin. „Die können sich auf harte Spiele vorbereiten. Auch wenn der Trainer Stelian Moculescu heißt, so steht auf der anderen Netzseite eine Mannschaft, die den Willen hat, in dieser Saison noch viel zu gewinnen.“ Aber an den großen Rivalen in der Hauptstadt dachten die Häfler Fans erst nach Pokalspiel in Mannheim.

Doch zuvor waren die Fans ganz bei der Sache in Mannheim. Sie sangen, klatschten und hatten einfach Spaß an der Leistung ihrer Lieblinge.

„Das ist schon nicht mehr in Worte zu fassen, wie unsere Mannschaft Volleyball spielt“, meinte Ingo Volkmer, der kein Spiel der Häfler verpasst. Und der VfB hat nicht nur Fans in Friedrichshafen. Auch zwei Schweizer aus Arborn waren in Mannheim mit dabei. Alfred Saam und Claudia Campi. „Natürlich suchen wir uns die guten Spiele aus, aber in dieser Saison spielt der VfB einfach einen fantastischen Volleyball“, sagte Saam. Seit es die ZF-Arena gibt (2003) verfolgen die Beiden die Spiele intensiver und haben ihr Kommen selten bereut. „In dieser Saison macht es großen Spaß die Jungs zu verfolgen“, meint Campi.

„Ich kann diese Mannschaft ja nicht alleine lassen“

Nach dem 3:0-Sieg bedankte sich die Mannschaft bei den Häfler Fans für die tolle Unterstützung. Egal ob es Philipp Collin war, oder Simon Tischer oder Markus Steuerwald: Alle wurden von geherzt. Und die Spieler freuten sich über so viel Unterstützung.

Einer fehlte allerdings: Während sich das Team feiern ließ, beantwortete Vital Heynen Interviewfragen. Etwa über das Geheimnis seines Erfolges und natürlich, ob er seinen Vertrag verlängert. Die Antwort lautete „Ja“, obwohl noch nichts unterschrieben sei „Ich kann diese Mannschaft ja nicht alleine lassen“, sagte er. Und wie es so seine Art ist, sprach Heynen mit fast jedem und ließ sich beglückwünschen. Auf die Frage nach den Spielen gegen Berlin hatte er eine einfache Antwort parat. „Berlin ist mit Stelian Moculescu stärker, aber wir haben einen Lauf und die Mannschaft des VfB muss man erst schlagen.“ Gemeint sind die beiden Champions-Leaguespiele zwischen den beiden deutschen Mannschaften am 14. und 22. März und dazwischen das Bundesligaspiele in der ZF-Arena am 18. März um 14.30 Uhr.

Für Dominik Kurz ist der VfB in dieser Saison „einfach nur geil“. 31 Saisonsiege, 15. Pokalsieg, 31 Titel bislang. Das muss man erst toppen. „Die Mannschaft hat einen starken Charakter, spielt einen wunderschönen Volleyball und wir sind einfach stolz auf unsere Jungs.“

Stellt sich am Ende die Frage, warum die ZF-Arena in der laufenden Saison noch nicht ausverkauft war (3800 Zuschauer). „Ich weiß es nicht. Es ist nicht nachvollziehbar“, sagte Krafcsik. „Wir müssen mehr Werbung in eigener Sache machen“, meinte Ingo Volkmer.