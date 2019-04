Das Verfolgerduell steigt am Ostermontag in Lindau

Während sich Tabellenführer SV Achberg in der Fußball-Kreisliga A 2 auf dem Kunstrasen der Sportfreunde beim Aufeinandertreffen mit dem FC Dostluk Friedrichshafen keinen Ausrutscher leisten darf, kämpfen die SpVgg Lindau und der TSV Schlachters im direkten Duell darum, den Abstand bestenfalls noch weiter zu verkürzen.

Gleichzeitig gilt es für den TSV Tettnang – der momentan die Pole-position der Verfolger innehat – sich in der Begegnung mit dem TSV Eriskirch, der seinerseits noch Punkte gegen den Abstieg benötigt, den Druck auf die Achberger Kicker aufrechtzuerhalten.

Außerdem stehen am Ostermontag ab 15 Uhr viele weitere spannende Begegnungen auf dem Programm. Kann beispielsweise der FV Langenargen gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht FC Friedrichshafen den Abstand auf die Abstiegszone vergrößern? Wird der zuletzt schwächelnde und auf Rang fünf liegende SV Oberteuringen (35 Zähler) seinen Negativtrend ausgerechnet gegen den Tabellennachbarn VfB Friedrichshafen II, der momentan 32 Zähler vorzuweisen hat, stoppen? Und: Was macht die zuletzt recht gut in Form zu scheinende TSG Ailingen beim Kellerkind TSV Neukirch, das in den vergangenen Partien nicht gerade zu überzeugen wusste?

Außerdem steht da noch eine Partie auf dem Spieltagsplan, die einiges verspricht. Denn die SGM Fischbach/Schnetzenhausen misst sich mit der SGM TSV Hege/SV Nonnenhorn/BC Bodolz. Beide Kontrahenten haben als Zehnter beziehungsweise Neunter 28 Punkte auf der Habenseite und könnten sich mit einem Dreier wichtige Luft im Abstiegskampf verschaffen. Das Hinspiel ging knapp an die Jungs aus Hege/Nonnenhorn /Bodolz.

Zurück zum mit Spannung erwarteten Verfolgerduell zwischen Lindau und Schlachters, das die Hausherren aus Lindau leicht favorisiert angehen dürften. Doch Vorsicht: Das erste Aufeinandertreffen Ende September 2018 endete 4:1 – für den TSV.