Vom 27. bis 28. Oktober finden im nächsten Jahr erstmals die „Gesundheitstage Friedrichshafen“ statt – und zwar im Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Das verkündete dessen Leiter, Matthias Klingler, anlässlich einer Info-Veranstaltung, die am Donnerstagnachmittag stattfand. Er freue sich, dem Veranstalter, dem Allgäu-Event-Zentrum aus Kempten, 3500 attraktive Quadratmeter zur Verfügung stellen zu können.

„Ziel ist es, eine Plattform für Gesundheit anzubieten, die kein Strohfeuer ist, sondern langfristig in den Jahreskalender integriert wird“, sagte Klingler. Bürgermeister Andreas Köster betonte, die Stadt Friedrichshafen stehe hinter dem Konzept. „Das Thema Gesundheit nimmt Fahrt auf“, erklärte er weiter, immer mehr Menschen interessierten sich für Prävention. Es gehe auch darum, zu zeigen, was die Stadt im Gesundheitswesen zu bieten habe.

Alles an einem Ort

Das entspricht auch dem Anliegen von Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Der Gesundheitsaspekt sei ein Standortfaktor und gehöre zur Lebensqualität. „Normalerweise verteilt sich alles was mit Gesundheit zu tun hat über die ganze Stadt. Bei den Gesundheitstagen gibt es alles auf einer Plattform zu sehen, außerdem werden viele Themen angesprochen“, führte er aus.

Martin Kiesling, Geschäftsführer des Allgäu-Event-Zentrums, bezeichnete das GZH als optimale „Location“ für das Projekt, da es zum einen barrierefrei sei, zum anderen zentral liege. Durch die Standflächenbegrenzung ergebe sich eine Exklusivität der Aussteller, Qualität gehe vor Quantität. Die Messe solle ein „Gesundheitsschaufenster“ sein, in dem sich Unternehmen und Institutionen angemessen präsentieren können. Zielgruppe sind die Menschen in Friedrichshafen, aber auch aus der Region. Gerechnet werde mit rund 5000 Besuchern. Vorstellen können sich Kliniken im Bereich Orthopädie, Neurologie und Chirurgie, aber auch Fachärzte oder Naturärzte. Vertreten sind ebenso Rehabilitationskliniken, Therapiezentren, Physiotherapeuten sowie Heilpraktiker und Chiropraktiker. Wichtige Bereiche seien Gesundheitsförderung, Prävention und Ernährung. Auch zum Thema Wohnen mit Service und Pflege gebe es Aussteller. Wer Probleme beim Sehen und Hören hat, findet auf der Messe Augenfachkliniken, Optiker, aber auch HNO-Ärzte und Hörakustiker. Sehr gefragt sei der sogenannte Gesundheits-Check-Parcours, bei dem an verschiedenen Stationen an den Messeständen verschiedene Tests gemacht werden können, darunter ein Blutzuckertest, ein Sehtest und viele weitere.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Podiumsgesprächen und vertiefenden Fachvorträgen rundet das Programm ab. Der Eintritt kostet fünf Euro. Das Gastronomieangebot passt zum Thema Gesundheit. „Die Veranstaltung ist auch eine Netzwerkplattform für den Bodenseekreis“, warb Kiesling. Er hat Erfahrung mit Messen dieser Art. Seit 2010 gibt es die Balinger Gesundheitstage und seit 2016 die Gesundheitstage in Konstanz.

Weitere Infos gibt es im Internet unter

www.gesundheitstage-friedrichshafen.de